В оккупированном Крыму шторм уничтожил декорации фильма «Гардемарины-4»
|19:00 06.09.2019
|Крым
Сильный шторм разметал декорации, установленные на крымском побережье для съемок фильма «Гардемарины-4».
Как сообщили в группе фильма в социальной сети «ВКонтакте», декорации пришлось отстраивать заново, пишет Крыминформ.
«И даже шторм нам не помеха. Съемки продолжаются, невзирая на погоду. Ночью был сильный шторм, и декорацию разнесло по берегу. Пришлось вылавливать и заново строить», – говорится в сообщении.
Ранее российский кинорежиссер Светлана Дружинина написала, что выбирает в оккупированном Крыму локации для очередного этапа съемок четвертой части «Гардемаринов». Сюжет четвертой части фильма связан с Крымом времен русско-турецкой войны.
Идея о съемках в оккупированном Крыму продолжения «Гардемаринов» появилась еще в 2015 году. По сценарию, действие нового фильма будет происходить в 1787 году во время начала русско-турецкой войны, а в основу картины легла Кинбурнская баталия, в которой принимал участие Александр Суворов. Планируется, что в фильме будут сниматься те же актеры, что и в первых частях «Гардемаринов» – Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Михаил Боярский и др.
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