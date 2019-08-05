Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по оккупированным Крыму и Севастополю по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 263 УК РФ).

Об этом сообщает пресс-служба следкома, пишут Новости Крыма.

В сообщении сказано, что 5 сентября этого года в 14 часов 56 минут в Крымский следственный отдел на транспорте ГСУ СК РФ по оккупированным Крыму и Севастополю поступило сообщение о том, что в акватории Черного моря вблизи п. Прибрежное города Судак на удалении около 150 метров от береговой линии затонуло прогулочное маломерное судно «Камелот», используемое в прогулочных коммерческих целях, с пассажирами на борту.

Крымским следственным отделом на транспорте ГСУ СК России по оккупированным Крыму и Севастополю установлено, что около 12 часов 40 минут маломерное моторное судно «Камелот» вышло из пгт Новый Свет в сторону мыса Карадаг. Около 13 часов близ мыса Толстый, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств. В результате затопления 12 пассажиров и один член экипажа были спасены силами МЧС России. Местонахождение одной пассажирки по настоящее время не установлено.

В ходе первоначальных следственных действий на месте происшествия были допрошены все спасенные пассажиры, в отношении них назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, допрошены в качестве свидетелей лица, принимавшие участие в проведении спасательных и поисковых мероприятий, истребованы классификационные и разрешительные документы на маломерное судно «Камелот».

Судоводитель задержан в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого.

Следствие планирует предъявить подозреваемому обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Следственные действия на месте происшествия сегодня продолжатся.