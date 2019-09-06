В "патріотичних" таборах окупованого Криму процвытає педофілія
|18:00 06.09.2019
|Крым
Російські чиновники займаються сексом з дітьми в "патріотичних" таборах окупованого Криму.
Про це повідомив в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, пише Апостроф.
"Згідно інсайдерської інформації в окупованому Криму в "патріотичних" таборах, створених окупантами варіанта організації Юнармія ... Росія відкрила ряд кримінальних справ за сексуальне розбещення неповнолітніх (педофілія) на окремих керівників з РФ", - пише він.
За його даними, постраждали близько 15 неповнолітніх дітей у віці від 10 до 15 років.
При цьому, за його словами, "всі патріотичні гуртки замикаються на вище керівництво Міноборони, а курирують деякі гуртки ФСБ, цю інформацію намагаються приховати".
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