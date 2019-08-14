Радіогідроакустична система «Ятрань» прийнята на озброєння ВМС ЗС України / Фото

17:40 06.09.2019   Украина

Головне функціональне призначення радіогідроакустичної системи – своєчасне виявлення кораблів та підводних човнів противника, ведення ефективного моніторингу і висвітлення підводної обстановки в операційних зонах відповідальності ВМС тощо.

Розробник системи ДП «Київський науково-дослідний інститут гідроприладів», що входить до складу ДК «Укроборонпром», повідомляє Український мілітарний портал.

Радіогідроакустична система «Ятрань» активно використовувалася під час міжнародних навчань серії «Сі Бриз», в умовах максимально наближених до бойових. Під час навчань було неодноразово доведено високі характеристики системи «Ятрань».

Який принцип роботи системи «Ятрань»? Вона складається зі спеціальних гідроакустичних буїв, що мають високочутливі акустичні сенсори, та цифрового центру обробки інформації. Ці радіогідроакустичні буї можна скидати в море з вертольотів. Гвинтокрили прибувають у задане місце й «засипають» водне поле буями. Вони спрацьовують завдяки роботі своїх високочутливих гідроакустичних сенсорів, які фіксують шум від працюючих гвинтів підводного човна. Це дозволить в умовах реальної бойової обстановки створити мережу з сенсорів, які охоплюють велику ділянку морської акваторії, що дозволяє бачити повну картину розташування та переміщення всіх підводних засобів противника.

Ще однією особливістю системи «Ятрань» є те, що гідроакустичні буї працюють у пасивному режимі. Це робить їх абсолютно непомітними для противника. Отримавши «сигнал» від підводного об’єкта, робиться відповідний розрахунок і визначається конкретне місцеположення умовного противника. Далі вся інформація передається до ударної корабельної компоненти або протичовнової авіації, які здатні завдавати вогневого ураження ворожому підводному човну.

Наразі фахівці «Київського науково-дослідного інституту гідроприладів» готують «Ятрань» до серійного виробництва.

Раніше повідомлялося, що було закуплено дві гідроакустичні станції німецького виробництва Cerberus Mod 2, які будуть встановлені на малих броньованих артилерійських катерах та десантно-штурмових катерах «Кентавр-ЛК».

Гідроакустичні станції Cerberus Mod 2 призначені для виявлення диверсантів з аквалангом замкнутого циклу у радіусі 700 метрів від кораблів на рейді і на стоянці. Також їх можна використовувати для захисту морських об’єктів, портів і гаваней. Робочі температури ГАС – від -2° до 35°, робочі глибини – від 2 до 50 метрів.

Фото УМП



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