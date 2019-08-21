Чубаров: Обмін без кримських татар допомагає РФ укріпитися на окупованому півострові

18:20 06.09.2019   Крым

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що українська влада, погоджуючись на обмін без кримських татар, допомагає Росії укріпитися в окупованому Криму.

Таку думку він висловив на своїй сторінці у Facebook, пише Укрінформ.

Зокрема, як зазначив Чубаров, згідно з даними українських правозахисників, на даний час у Росії та в окупованому Криму за сфабрикованими обвинуваченнями в місцях позбавлення волі перебувають 130 громадян України, більшість з яких — кримські татари.

При цьому він назвав прізвища сімох кримських татар, яких російські окупанти незаконно позбавили волі на терміни від 9 до 17 років, наголосивши, що лише у цих 7 сім'ях без своїх батьків залишилися 28 дітей.

Чубаров підкреслив, що список незаконно ув’язнених постійно поповнюється через системні переслідування та репресії російськими окупантами кримських татар і етнічних українців.

"Як ви розумієте, ув’язнені в російських тюрмах кримські татари не підлягають обміну, бо російські окупанти оголосили з моменту захоплення ними Криму всіх його мешканців, громадян України, своїми громадянами. А українська влада, погоджуючись з будь-якими форматами обміну/звільнення своїх громадян, які перебувають в заручниках у Росії, але без кримських татар, насправді лише заохочує країну-агресора в його потугах укріпитися в тимчасово окупованому Криму", - заявив Чубаров.

За його словами, громадяни України, які проживають в тимчасово окупованому Криму, відчувають через це розчарування.



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