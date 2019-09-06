В России в небе столкнулись два истребителя - СМИ
|11:10 06.09.2019
|Россия
В России два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе над Липецком.
Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на источник РЕН ТВ.
По данным телеканала, это произошло во время тренировочного полета из-за потери визуального контакта.
Ведущий истребитель, уточнил собеседник, ударил ведомого концом крыла по кабине, а при попытке отвернуть самолеты они столкнулись еще раз, в двигатель одной из боевых машин попали обломки.
Источник «Пятого канала» указывает, что самолеты удалось посадить, пилоты не пострадали, но сами истребители серьезно пострадали: у одного повреждены кабина, двигатель и фюзеляж, у другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.
Информацию об инциденте также подтверждает источник «Российской газеты».
Су-34 сконструирован для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Может развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте до 14,6 тыс. метров.
Ще на цю тему:
В Росії вже другий день літак до Воронежа перериває політ
В России в аэропорту столкнулись два самолета / Видео
ЮВО: Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение на Ставрополье
Аварійна посадка літака до Криму: кількість постраждалих зросла до 23 / Відео - поновлено
РосЗМІ: Винищувач НАТО спробував наблизитися до літака міністра оборони Росії / Відео
Російський літак змусив ВПС Південної Кореї використати зброю
У Су-30 сработал тормозной парашют во время показательного полета над оккупированным Севастополем / Видео