В России два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе над Липецком.

Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на источник РЕН ТВ.

По данным телеканала, это произошло во время тренировочного полета из-за потери визуального контакта.

Ведущий истребитель, уточнил собеседник, ударил ведомого концом крыла по кабине, а при попытке отвернуть самолеты они столкнулись еще раз, в двигатель одной из боевых машин попали обломки.

Источник «Пятого канала» указывает, что самолеты удалось посадить, пилоты не пострадали, но сами истребители серьезно пострадали: у одного повреждены кабина, двигатель и фюзеляж, у другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

Информацию об инциденте также подтверждает источник «Российской газеты».

Су-34 сконструирован для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Может развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте до 14,6 тыс. метров.