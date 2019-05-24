Греческая делегация "официально" посетит оккупированный Крым
|17:20 06.09.2019
|Крым
Греческая делегация прибудет в окккупированный Крым с официальным визитом в середине сентября.
Об этом сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино "Одиссей" Одиссей Пипия, передает РИА Новости.
"Делегация из Греции прибывает 15 сентября. Цель визита - подготовка к совместному с Фондом "Одиссей" международному проекту, который предусматривает съемку серии документальных фильмов о греках Крыма и истории российско-греческих отношений", - сказал изданию Пипия.
По его словам, в состав делегации войдут бывший заместитель министра обороны Греции, заместитель председателя Международной ассоциации "Друзья Крыма" Константинос Ираклис Исихос, известный историк, сценарист и режиссер Кристос Раллис и кинопродюсер Николаос Александрос Исихос.
"Эти фильмы будут демонстрироваться не только в России и Греции, но и в тех странах, где проживают греческие диаспоры. Таким образом, мы хотим напомнить о многовековой дружбе наших народов", - сказал Пипия.
В рамках визита планируется проведение в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского международного симпозиума, научные материалы которого лягут в основу будущего сценария. Кроме того, запланирована встреча делегации с руководством парламента республики, а также посещение мест, связанных с историческим наследием греков. Визит делегации продлится до 21 сентября.
Ще на цю тему:
В оккупированном Крыму ждут наплыва туристов из Европы "по безвизу"
Зеленський обіцяє спростити відвідання окупованого Криму
МИД РФ: Упрощенное получение российских виз не увеличит турпоток иностранцев в Крым
Комиссар Совета Европы Миятович решила посетить Крым
Оккупанты заявили, что в фестивале "Великое русское слово" участвуют представители более чем 50 стран
В оккупированном Крыму ждут на "международную стажировку" студентов из Сербии и Китая
МЗС Німеччини попередило про ймовірні наслідки поїздки німецьких політиків в окупований Крим
Дольф Лундгрен погодився на зйомки у російському фільмі в Криму