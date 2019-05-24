Греческая делегация прибудет в окккупированный Крым с официальным визитом в середине сентября.

Об этом сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино "Одиссей" Одиссей Пипия, передает РИА Новости.

"Делегация из Греции прибывает 15 сентября. Цель визита - подготовка к совместному с Фондом "Одиссей" международному проекту, который предусматривает съемку серии документальных фильмов о греках Крыма и истории российско-греческих отношений", - сказал изданию Пипия.



По его словам, в состав делегации войдут бывший заместитель министра обороны Греции, заместитель председателя Международной ассоциации "Друзья Крыма" Константинос Ираклис Исихос, известный историк, сценарист и режиссер Кристос Раллис и кинопродюсер Николаос Александрос Исихос.

"Эти фильмы будут демонстрироваться не только в России и Греции, но и в тех странах, где проживают греческие диаспоры. Таким образом, мы хотим напомнить о многовековой дружбе наших народов", - сказал Пипия.

В рамках визита планируется проведение в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского международного симпозиума, научные материалы которого лягут в основу будущего сценария. Кроме того, запланирована встреча делегации с руководством парламента республики, а также посещение мест, связанных с историческим наследием греков. Визит делегации продлится до 21 сентября.