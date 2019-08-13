Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в ходе проведения двустороннего ротного тактического учения под Волгоградом произвели высадку тактического десанта в тылу условного противника на полигоне Прудбой.

Военнослужащие были десантированы посадочным способом для блокирования и уничтожения условного противника, пишет пресс-служба Минобороны Росси.

В ходе учения экипажи вертолетов нанесли ракетные удары по мишеням, имитирующим базовый лагерь, склады с оружием, и выполнили поражение колонн автомобильной техники условного противника на марше, обеспечив прикрытие мотострелковых и танковых подразделений с воздуха.

Всего в ходе учения было сброшено около 10 авиационных бомб и выпущено около 100 ракет. Также экипажи отработали заход на цель на предельно малых высотах.

В тактическом учении принимает участие более 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.