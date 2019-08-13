ЮВО: «Терминаторы» высадили десант в тылу условного противника
|17:00 06.09.2019
|Россия
Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в ходе проведения двустороннего ротного тактического учения под Волгоградом произвели высадку тактического десанта в тылу условного противника на полигоне Прудбой.
Военнослужащие были десантированы посадочным способом для блокирования и уничтожения условного противника, пишет пресс-служба Минобороны Росси.
В ходе учения экипажи вертолетов нанесли ракетные удары по мишеням, имитирующим базовый лагерь, склады с оружием, и выполнили поражение колонн автомобильной техники условного противника на марше, обеспечив прикрытие мотострелковых и танковых подразделений с воздуха.
Всего в ходе учения было сброшено около 10 авиационных бомб и выпущено около 100 ракет. Также экипажи отработали заход на цель на предельно малых высотах.
В тактическом учении принимает участие более 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.
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