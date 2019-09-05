Китайская компания построит тоннель в Грузии на международном коридоре "Север-Юг"

16:40 06.09.2019   Грузия

Компания China Railway Tunnel Group Co., Ltd. (CRTG) выиграла тендер на строительство в Грузии девятикилометрового тоннеля на участке дороги Квешети-Коби на Крестовом перевале, пролегающем через Главный Кавказский хребет и являющемся частью международного автомобильного коридора "Север-Юг".

Об этом пишет Центр транспортных стратегий.

Соответствующий контракт стоимостью 909 млн 24,3 тыс. лари (306,5 млн долларов) подписал в четверг, 5 сентября, с CRTG департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии, говорится в сообщении департамента.

По контракту, тоннель на этом участке автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из Грузии в направлении РФ, должен быть построен за четыре года.

Согласно проекту, этот тоннель шириной 15 м от села Цкере до поселка Коби будет самым длинным в коридоре "Север-Юг" и на Кавказе.

Строительство тоннеля - часть проекта дороги Квешети-Коби, которая разделена на два участка общей протяженностью 22,7 км.

Строительство 13-километрового участка будет вести победившая ранее в тендере China Railway 23rd Bureau Group Co. - "дочка" China Railway Construction Corporation Limited.

По уточненным данным департамента автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии, общая стоимость проекта составляет 1,2 млрд лари. В его финансировании участвуют Азиатский банк развития (планирует предоставить Грузии кредит на 415 млн долларов), Европейский банк реконструкции и развития (кредит на 60 млн долларов), а также правительство Грузии (83,6 млн долларов).

CRTG была основана в 1984 году и является крупнейшим инженерным предприятием, которое строит тоннели и осуществляет подземные работы в Китае. Годовой оборот компании составляет 5,5 млрд долларов. На сегодняшний день общая длина проложенных ею тоннелей составляет более 5 тыс. км. CRTG принимала участие в строительстве железной дороги Арген-Папи, метро в Куала-Лумпуре (Малайзия), проекте реновации технологии добычи и переработки угля в Шаргуне (Узбекистан).



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