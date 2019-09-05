"Маритайм Логистик" начала оказывать услуги морского менеджмента судна для нового клиента

16:20 06.09.2019   Украина

Основной стратегической целью компании остается привлечение заемного финансирования для строительства серии судов современных проектов типа река-море.

В августе 2019 года компания "Маритайм Логистикс" начала оказывать услуги коммерческого менеджмента судна для нового клиента, сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на данные компании.

Так, по заказу компании MILLCORP GENEVE SA, крупного зернового трейдера, найден  и взят в управление теплоход Varnava (год 2007, dwt 3277 т.) в тайм-чартер сроком на один год для перевозки собственных грузов клиента из мелководных портов Азовского моря. За этот период было перевезено две партии пшеницы из порта Азов в направлении Турции.

"Наши компании только начали сотрудничать, но нам уже импонирует подход к работе "Маритайм Логистикс". Опыт компании в управлении флотом, в частности способности в оптимизации морской логистики по всей цепочке движения судна от порта погрузки до порта выгрузки, позволяют увеличить эффективность работы судна, а при тайм-чартере каждый сэкономленный день имеет значение", - отметил Валентин Сельвестюк, руководитель компании MILLCORP GENEVE SA

Также компания "Маритайм Логистикс" оказывает услугу комплексного менеджмента флота (crewing, ISM, technical and commercial management) компании Meotida Shipping, управляя теплоходом Mechanik Yuzvovich. За прошедший маркетинговый год судно сделало 13 рейсов и перевезло 68 800 тонн зерновых грузов в направлении Турции, Албании и Грузии, показав при этом отличную эффективность работы, - ТЧЭ 3 830 долл/сутки, что выше среднерыночного показателя для такого типа судов. Также в этот период, был организован и успешно проведен ремонт судна Mechanik Yuzvovich на Азовском судоремонтном заводе, в результате чего судно получило новые классификационные и конвенционные документы сроком до 2024 года.

"В планах у нашей компании расширять список клиентов путем оказания судовладельцам услуг менеджмента флота. Мы также рассматривает возможность взять судно в тайм-чартер или бербоут-чартер для работы на рынке морских перевозок в Азово-Черноморском и Средиземноморском бассейнах. Основной же стратегической целью компании остается привлечение заемного финансирования для строительства серии судов современных проектов типа река-море. Уверены, что хорошая репутация нашей компании, а так же опыт работы и понимание этого рынка, полученные за счет управления судном т/х Mechanik Yuzvovich, позволят достигнуть поставленных целей", - рассказал директор ООО "Маритайм Логистикс" Антон Шапран.



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