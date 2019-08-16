В Турции успешно испытали отечественную крылатую ракету
|16:00 06.09.2019
|Турция
Турция провела испытания ракеты SOM-B2 - модификации крылатой ракеты SOM.
Об этом написал в Twitter министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, передает Анадолу.
Ракета разработана инженерами компании TÜBİTAK SAGE, работами руководило Управление оборонной промышленности Турции, отметил министр.
Как написал в Twitter глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, SOM-B2 успешно поразила цель.
«Завершены разработка и все виды испытаний ракеты SOM-B2», - отметил Демир.
Также сообщается, что указанная модификация ракеты SOM предназначена для уничтожения хорошо укрепленных бункеров.
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