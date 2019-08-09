Строительство инфраструктуры на новой трассе «Таврида» в оккупированном Крыму начнется до конца 2019 года – первые контракты с инвесторами уже заключены.

Об этом сегодня сообщил глава оккупационного правительства Крыма Сергей Акснов, сообщает Крыминформ.

«Сейчас идет процесс заключения инвестсоглашений с теми, кто готов строить придорожную инфраструктуру – это кемпинги, миниотели, заправочные станции. Уже четыре таких соглашения заключены. Мы ожидаем, что подрядчики приступят к работе уже в этом году, а в следующем году уже какая-то динамика в этой части будет, – сообщил Аксёнов. – Наша задача к следующему сезону оборудовать автозаправочными станциями трассу, оборудовать светофорами, должны быть выставлены знаки, в том числе ограничивающие скорость».

Аксенов не исключил, что строители трассы «Таврида» могут сдать объект досрочно. «Дорога «Таврида» – срок окончания ремонта – 2020 год, конец. Думаю, что основные участки будут выполнены к (туристическому) сезону. Компания «ВАД» работает в принципе без замечаний, они идут всегда с опережением графика. Не хочу забегать вперед, но если получится сдать объект раньше, то это для нас всех будет праздник. Тем не менее, есть плановые сроки сдачи, пока рассчитываем, что это будет декабрь», – добавил т.н."глава Крыма".

Движение по 190-километровому участку строящейся трассы «Таврида» от Симферополя до Керчи было открыто в конце 2018 года. Для транспорта открыты две полосы – по одной в каждом направлении, действует ограничение в 60 км/ч из-за продолжающихся строительных работ. Движение по дороге в четырехполосном исполнении будет открыто в конце 2020 года. Новую трассу «Таврида» в Крыму строит санкт-петербургская компания «ВАД».