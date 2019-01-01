Организаторы джазового фестиваля Live in Blue Bay рассекретили имена зарубежных участников коктебельского оупен-эйр.

Фестиваль посетят исполнители из Италии, США и Нидерландов, передает Крыминформ.

«К нам приехали Dario Napoli trio из Италии, JD Walter из США и интернациональный коллектив с участниками из США и Нидерландов Mama”s Bad Boys. Пока артисты не пересекли границу с Россией, мы держали имена наших иностранных джазменов в секрете. Боялись санкций. Теперь музыканты в России, все хорошо», – рассказали организаторы.

На Live in Blue Bay также заявлены легенды отечественного джаза – Сергей Манукян и Андрей Кондаков, эстрадно-джазовый оркестр им. Кима Назаретова из Ростова-на-Дону и оркестр УМВД из Севастополя. Традиционно приглашены крымские группы Yalta Jazz, Klaipeda и Hayat, Buzzer Party, Гия Дзагнидзе, Modern Blues Band, Marcus Bona Quartet и др.

Международный джазовый фестиваль Live in Blue Bay пройдет в Коктебеле с 6 по 8 сентября в 11-й раз. За три дня на трех сценах выступят свыше сотни артистов. Вход на основные площадки опен-эйр бесплатный.