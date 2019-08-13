Россия планирует расширить программу субсидирования авиарейсов на 40 маршрутов

14:40 06.09.2019   Крым

Правительство РФ планирует расширить программу субсидирования авиарейсов в оккупированный Симферополь, Калининград и на Дальний Восток на 40 направлений, а также увеличить объем субсидирования. 

Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил вице-премьер Максим Акимов.

"Мы сейчас прорабатываем вопрос об индексации субсидий на перелеты по направлениям аэропортов ДФО, Крыма и Калининграда по субсидированным маршрутам, индексацию этих субсидий. С 2015 года , например, размер субсидий по ряду направлений оставался неизменным. Во-вторых, мы хотим расширить эту линейку, добавив туда еще 40 маршрутов, значительная часть которых приходится на ДФО. Конечно, мы бы хотели избежать ситуации этого года, когда у нас к концу января все субсидируемые авиабилеты были уже раскуплены либо забронированы вплоть до завершения сезона отпусков", - сказал Акимов.

Программа субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь - круглогодичная. В 2019 году на выплату 10 авиакомпаниям за работу по трем направлениям из федерального бюджета было изначально выделено 3,8 млрд рублей субсидий, позже программа была дофинансирована на 2,5 млрд рублей.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". 



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