«Глава» окупованого Криму Сергій Аксенов збирається «націоналізувати» «Кримський титан» українського олігарха Дмитра Фірташа, якого можуть екстрадувати до США з дозволу Мін'юсту Австрії.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на севастопольське видання «Примечания».

«Завод продовжить роботу, але, можливо, потрапить під націоналізацію. Підприємство працювати буде, але при дотриманні всіх заходів безпеки, щоб ми чітко знали, що жителям міста абсолютно нічого не загрожує. «Кримському титану» бути. Заходи щодо стабілізації його роботи і модернізації виробництва будуть прийняті », – повідомив Сергій Аксенов в ефірі програми« Серйозна розмова »на телеканалі «Крим 24».

Аксенов заявив, що у підприємства є борги перед компаніями.

«Вони складають близько 1,8 млрд рублів. Якщо борг не буде погашений, завод у власника заберуть. Завод українського олігарха, доведений до банкрутства банком ВТБ, заборгував ресурсопостачальних структурам 1,8 млрд рублів», – пише видання.

ФБР США звинувачує Фірташа у корупції при отриманні дозволу на розробку титанового родовища в Індії. За даними американських правоохоронців, український олігарх і його співробітники заплатили індійським чиновникам 19 млн євро. в США Фірташу загрожує до 50 років в’язниці і конфіскація всіх активів.

Вид на «непрацюючий» завод «Кримський титан» з боку Херсонщини, березень 2018 року Фото: investigator.org.ua