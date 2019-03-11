Акция памяти командира пограничного катера BG119 Дениса Петухова, погибшего в Азовском море 31 августа 2014 года, прошла сегодня в Одессе.

Как передает корреспондент «Думской», семнадцать военнослужащих ВМСУ, волонтеров и пограничников десантировались с вертолета Ми-14ПС и, проплыв одну милю, вышли на пляж «Дельфин».

"Мы неоднократно писали о Денисе. Это одессит, офицер морской охраны ГПСУ, командир катера BG-119. Морской пограничник пал, сражаясь за Украину, 31 августа 2014 года в Азовском море", пишет издание.

В трех милях от берега, возле населенного пункта Безыменное Донецкой области, катер Петухова поразила ракета, предположительно выпущенная российской террористической группой Вадима Савенко по кличке Сват. Корабль сгорел. Тогда спасли восемь моряков, но Дениса и его сигнальщика — матроса Богдана Тищенко — так и не нашли. Впоследствии моряков объявили погибшими в бою.

Денис и Богдан — первые и пока, к счастью, единственные украинские моряки, павшие в морском сражении.

Патрульно-спасательная «вертушка» появилась над акваторией пляжа примерно в 12:30. Сделав разведывательный вираж и осмотревшись, пилоты вертолета снова удалились в море, зашли на боевой курс и начали выброску.

Десантирование морпехи проводили по-штурмовому. Как говорят бывалые участники этой акции, такую операцию проводят для заброски разведывательных групп в тыл врага или для эвакуации раненых бойцов. На этот раз было решено таким образом почтить память погибшего побратима — Дениса Петухова.

Вертолет снизился до критических полутора метров (на кадрах видно, что пловцы в прыжке не помещаются в полный рост в просвет от обтекателя локатора до гребней волн), и понеслось. Десантирование 17 человек заняло не более минуты. Последний, покинувший борт, оказался в воде, поднял вверх руку в знак того, что с ним все в порядке, и Ми-14ПС ушел обратно на Школьный аэродром.

Бортовой механик вертолета, служащий сейчас в Сакской бригаде морской авиации, рассказал, что этой акцией побратимы устроили для Дениса своеобразную тризну:

«Мы не собираемся проливать слезы и устраивать традиционные поминки. Эта акция задумана как боевая игра в честь покойного воина. По преданиям, боевые отряды восточных славян устраивали тризну и таким образом чтили память погибших в бою воинов. Сегодня мы проплыли милю, в следующий раз проплывем три или придумаем как по-другому помянуть нашего друга и побратима», — отметил Алексей.

Фото Думская