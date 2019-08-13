Адміністрація США продовжує дотримуватися позиції щодо невизнання спроби анексії Криму Росією.

Про це повідомив Державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю виданню The Daily Signal, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України в США.

"Ми всі розуміємо, що це територія України, і наша позиція залишається чіткою. Візьміть почитайте Кримську Декларацію. Там все викладено. Ця позиція є найбільшим відображенням політики цієї адміністрації", - заявив Державний секретар США.

Нагадаєм, раніше у МЗС РФ заявили, що Помпео "не поважає підсумки волевиявлення кримчан".