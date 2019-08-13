Помпео про окупацію Криму Росією: "Ми всі розуміємо, що це територія України"
|13:40 06.09.2019
|Крым
Адміністрація США продовжує дотримуватися позиції щодо невизнання спроби анексії Криму Росією.
Про це повідомив Державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю виданню The Daily Signal, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України в США.
"Ми всі розуміємо, що це територія України, і наша позиція залишається чіткою. Візьміть почитайте Кримську Декларацію. Там все викладено. Ця позиція є найбільшим відображенням політики цієї адміністрації", - заявив Державний секретар США.
Нагадаєм, раніше у МЗС РФ заявили, що Помпео "не поважає підсумки волевиявлення кримчан".
Ще на цю тему:
13:20 06.09.2019
Оккупанты собираются отдать "на растерзание" химикам Сиваш / Фото
Оккупанты собираются отдать "на растерзание" химикам Сиваш / Фото
21:01 05.09.2019
Оросительная сеть Северо-крымского канала существенно разрушается на территории оккупированного Крыма – эксперт
Оросительная сеть Северо-крымского канала существенно разрушается на территории оккупированного Крыма – эксперт
20:01 05.09.2019
Російська держкорпорація продала акції фірми, причетної до встановлення в окупованому Криму турбін Siemens
Російська держкорпорація продала акції фірми, причетної до встановлення в окупованому Криму турбін Siemens
15:01 05.09.2019
24 моряки, Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клих, Гриб, Панов і Сизонович. У "Лефортово" прийняли передачі для 32 українців
24 моряки, Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клих, Гриб, Панов і Сизонович. У "Лефортово" прийняли передачі для 32 українців