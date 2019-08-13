В так называемом «правительстве Крыма» всерьез рассматривают перспективу передачи в пользование залива Сиваш ПАО "Крымский содовый завод" (г. Красноперекопск).

В планах оккупантов – добыча полезных ископаемых, сообщает "минпромполитики" окупированного Крыма, пишет Черноморская безопасность.

Сообщается, что этот вопрос обсуждали представители предприятия, красноперекопской оккупационной администрации и «минпромполитики».

Фото с сайта Черноморская безопасность