Оккупанты собираются отдать "на растерзание" химикам Сиваш / Фото
|13:20 06.09.2019
|Крым
В так называемом «правительстве Крыма» всерьез рассматривают перспективу передачи в пользование залива Сиваш ПАО "Крымский содовый завод" (г. Красноперекопск).
В планах оккупантов – добыча полезных ископаемых, сообщает "минпромполитики" окупированного Крыма, пишет Черноморская безопасность.
Сообщается, что этот вопрос обсуждали представители предприятия, красноперекопской оккупационной администрации и «минпромполитики».
Фото с сайта Черноморская безопасность
Ще на цю тему:
21:01 05.09.2019
Оросительная сеть Северо-крымского канала существенно разрушается на территории оккупированного Крыма – эксперт
Оросительная сеть Северо-крымского канала существенно разрушается на территории оккупированного Крыма – эксперт
20:01 05.09.2019
Російська держкорпорація продала акції фірми, причетної до встановлення в окупованому Криму турбін Siemens
Російська держкорпорація продала акції фірми, причетної до встановлення в окупованому Криму турбін Siemens
15:01 05.09.2019
24 моряки, Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клих, Гриб, Панов і Сизонович. У "Лефортово" прийняли передачі для 32 українців
24 моряки, Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клих, Гриб, Панов і Сизонович. У "Лефортово" прийняли передачі для 32 українців