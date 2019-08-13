Розвідка: РФ відпрацює вторгнення в Україну з Криму

08:30 06.09.2019   Крым

РФ відпрацює вторгнення в Україну на навчаннях «Кавказ» в 2020 році. 

А потужне угруповання військ в окупованому Криму дозволяє Росії проводити операції взагалі у всьому регіоні Чорного моря, засоби ППО досягають нашої території майже до Києва.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише Центр журналістських розслідувань з посиланням на Укрінформ. За його словами, не виключається розміщення інших видів озброєння, в тому числі і ядерної зброї на території окупованого Криму.

«Це і повітряний компонент, який перекриває всю акваторію Чорного моря, це і надводний і підводний флот, сухопутний компонент», – заявив Скібіцький.

За його словами, починаючи з 2015 року завершується формування трьох російських дивізій біля нашого кордону – це 3-я, 144-я і 150-я мотострілкові дивізії.

«Триває формування 8-ї армії в Південному військовому окрузі, яка безпосередньо буде діяти на нашому напрямку. І відповідно до планів, які існують в РФ, основні заходи планується завершити вже в кінці 2019 – початку 2020 року», – зазначив Скібіцький.

Нагадаємо, до 8,2 тисяч військовослужбовців, понад 2,5 тисячі одиниць військової техніки, в тому числі близько 30 літаків і понад 60 вертольотів, понад 100 танків і до 10 кораблів і суден 26 серпня почали командно-штабне навчання Південного військового округу РФ.



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