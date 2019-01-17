ЄС нагадав Молдові про необхідність прискорення реформ

13:00 06.09.2019   Молдова

Високий представник ЄС Федеріка Могерині в Брюсселі провела зустріч з президентом Молдови Ігорем Додоном.

Під час зустрічі вона висловила очікування європейської сторони щодо прискорення ключових реформ в країні, повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій, пише Укрінформ.

«Високий представник підкреслила, що прогрес є необхідним в реформі правосуддя, у боротьбі з корупцією та у деполітизації інституцій, на користь народу. Слідом за мирною передачею влади на початку літа, ЄС здійснив деякі виплати бюджетної підтримки, і зараз оцінює виконання умов для надання макрофінансової допомоги. При цьому продовження підтримки з боку ЄС продовжує базуватися на відчутному прогресі», - йдеться у повідомленні.

Федеріка Могерині окремо наголосила, що для поновлення допомоги Молдові з боку ЄС у повному обсязі є необхідним помітний прогрес у впровадженні ключових реформ.

Як зазначається, високий представник ЄС та президент Молдови обговорили також регіональні проблеми.



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