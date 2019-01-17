ЄС нагадав Молдові про необхідність прискорення реформ
|13:00 06.09.2019
|Молдова
Високий представник ЄС Федеріка Могерині в Брюсселі провела зустріч з президентом Молдови Ігорем Додоном.
Під час зустрічі вона висловила очікування європейської сторони щодо прискорення ключових реформ в країні, повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій, пише Укрінформ.
«Високий представник підкреслила, що прогрес є необхідним в реформі правосуддя, у боротьбі з корупцією та у деполітизації інституцій, на користь народу. Слідом за мирною передачею влади на початку літа, ЄС здійснив деякі виплати бюджетної підтримки, і зараз оцінює виконання умов для надання макрофінансової допомоги. При цьому продовження підтримки з боку ЄС продовжує базуватися на відчутному прогресі», - йдеться у повідомленні.
Федеріка Могерині окремо наголосила, що для поновлення допомоги Молдові з боку ЄС у повному обсязі є необхідним помітний прогрес у впровадженні ключових реформ.
Як зазначається, високий представник ЄС та президент Молдови обговорили також регіональні проблеми.
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