Почти сотня глубоководных выпусков с очистных сооружений в Крыму сливает в море "недостаточно очищенные" стоки

12:40 06.09.2019   Крым

Почти сто глубоководных выпусков канализационных очистных сооружений, расположенных на территории оккупированного Крыма, нуждаются в реконструкции.

Первыми будут ремонтироваться выпуски на ЮБК, пообещал т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов пишет Крыминформ

Он сообщил, что на сегодняшний день нуждается в реконструкции более 96-ти КОС, которые расположены по всей территории оккупированного Крыма. В первую очередь программы модернизации попали южнобережные КОС – те, которые находятся в пределах курортных зон. Обещают отремонтировать 12 КОС. В программе в общей сложности заложено 11,5 млрд рублей на эти процедуры.

Глава оккупационного правительства признал, что в 2019 году качество очистки воды было «достаточно низкое». Оккупанты "работали над тем, чтобы создать режим гиперхлорирования, чтобы максимально убить все микробы". Часть выпусков в море были санированы для того, чтобы увеличить дальность и глубину выброса сточных вод.

Закончить их реконструкцию оккупанты обещают  до конца 2022 года. 

«Финансирование есть, с правительством Российской Федерации эти планы согласованы, работа идет. В следующем году более 1,5 млрд рублей на эти цели будет направлено. Надеемся, все-таки конец 2022 года нам даст возможность иметь чистое море во всех регионах Республики Крым. С этой задачей точно так же технически, уверен, справимся», – пообещал Аксенов.

В июле ГУП РК «Вода Крыма» объявила первые закупки на услуги по ремонту труб глубоководного выпуска канализационных очистных сооружений (КОС) в курортных городах Крыма.



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