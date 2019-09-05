Начались совместные учения Азербайджана и Турции

12:20 06.09.2019   Азербайджан

Азербайджан и Турция начали совместные воздушные тактические учения «TurAz Qartalı — 2019». 

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, пишет ghall.com.

В качестве наблюдателей в учениях принимают участие представители военно-воздушных сил Пакистана. 

Во время маневров авиации двух стран происходят полеты с целью выполнения задач по планированию совместной деятельности. В ходе «TurAz Qartalı — 2019» Азербайджан и Турция отрабатывают вопросы боевой координации, проведения поисково-спасательных операций, уничтожения наземных целей авиацию и другие задачи. 

В «TurAz Qartalı — 2019» принимают участие до 30-ти единиц авиации — истребители МиГ-29 и А-16, штурмовики Су-25 и военно-транспортные P-235 «Kasa», а также вертолеты Ми-35, Ми-17, «Sikorsky» UH-70, CH-47 «Chinook» и ATAK/AH-1W. 

Учения продлятся до 16 сентября.



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