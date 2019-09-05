Азербайджан и Турция начали совместные воздушные тактические учения «TurAz Qartalı — 2019».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, пишет ghall.com.

В качестве наблюдателей в учениях принимают участие представители военно-воздушных сил Пакистана.

Во время маневров авиации двух стран происходят полеты с целью выполнения задач по планированию совместной деятельности. В ходе «TurAz Qartalı — 2019» Азербайджан и Турция отрабатывают вопросы боевой координации, проведения поисково-спасательных операций, уничтожения наземных целей авиацию и другие задачи.

В «TurAz Qartalı — 2019» принимают участие до 30-ти единиц авиации — истребители МиГ-29 и А-16, штурмовики Су-25 и военно-транспортные P-235 «Kasa», а также вертолеты Ми-35, Ми-17, «Sikorsky» UH-70, CH-47 «Chinook» и ATAK/AH-1W.

Учения продлятся до 16 сентября.