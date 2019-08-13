Ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" провел ряд учений в центральной части Средиземного моря.

Как рассказали в пресс-службе Северного флота, на переходе в точку якорной стоянки крейсера были проведены учения по противовоздушной и противолодочной обороне. Во время стоянки на борту корабли прошли тренировки расчетов по борьбе с подводными диверсантами и учения по борьбе за живучесть при возникновении возгорания, сообщает СудостроениеИнфо.

На месте якорной стоянки в нейтральных водах центральной части Средиземного моря экипаж "Маршала Устинова" произвёл плановое пополнение запасов дизельного топлива и пресной воды от танкера "Вязьма". Работы выполнялись с соблюдением мер безопасности при передаче жидких грузов.

С момента выхода из Североморска 3 июля крейсер прошёл более 10 тыс. морских миль.

Фото: Минобороны России