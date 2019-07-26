ЗАО "СММ" провло вторую операцию по транспортировке крана в порту Туапсе / Фото
|11:20 06.09.2019
|Туапсе
ЗАО "СММ" осуществило вторую высокотехнологичную операцию по транспортировке крана в порту Туапсе.
Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет СудостроениеИнфо.
Транспортировка второго крана осуществлялась по ранее отработанной схеме в несколько этапов:
1) Кран, высотой 56 метров, накатным способом был установлен на специализированное судно, предварительно оборудованное рельсами ;
2) Закатка и балластировка крана (заняла около 5 часов) ;
3) Корма судна была соединена с причалом аппарелью ;
4) Кран последовал своим ходом проследовал на борт по аппарели.
Отметим, что в процессе транспортировки шел непрерывный процесс балластировки, судовые насосы перекачивали воду в балластные танки для сохранения устойчивости судна.
Во время движения судна внутри бассейна порта скорость ветра соответствовала проекту и составляла 8-9 м/с. Для обеспечения максимальной безопасности транспортировки судно сопровождали 3 буксира.
Напомним, что ранее прошла операция по транспортировке первого крана в порту Туапсе (в начале августа 2019 года). Третий кран планируется поставить в ноябре 2019 года.
Сами краны приобретены в рамках долгосрочной программы развития порта, предусматривающей увеличение перерабатывающей способности по черным металлам, а также замены отработавшего ресурс грузоподъёмного оборудования на высокопроизводительную современную технику.
Помимо роста грузооборота и интенсивности обработки грузов, программы нацелены на дальнейшее улучшение таких показателей работы порта, как экологичность, энергоэффективность, безопасность.
Для ЗАО "СММ" данная транспортировка оборудования в собранном виде — пятая по счету. Ранее компания доставляла грузоподъемное оборудование из порта Темрюк в порт Новороссийск в 2017 году и осуществила 2 транспортировки по Северному морскому пути в 2016 и 2014 гг.
Портальные краны "Витязь" предназначены для работы в крюковом, грейферном и магнитном режимах, отличаются высокой производительностью, надежностью и являются универсальным перегрузочным оборудованием.
Первый кран "Витязь": Максимальная грузоподъемность — 40 т; максимальный вылет стрелы — 32 м.
Фото СудостроениеИнфо
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