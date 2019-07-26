"Росморпорт" подвел итоги открытого конкурса на строительство ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7 для Дальневосточного бассейна.

Как следует из опубликованного вечером 4 сентября протокола, контракт стоимостью 7,54 млрд рублей будет заключен с Ленинградским судостроительным заводом "Пелла", подавшим единственную заявку, сообщает СудостроениеИнфо.

О проведении открытого конкурса стало известно 12 августа.

Как отмечается в техническом задании, судовое оборудование ледокола должно быть аналогичного типа и марки, как в проекте 21900М. Серия из трёх ледоколов проекта 21900М строилась на Выборгском судостроительном заводе в 2012-2016 годах.

Ранее сообщалось, что работающий в оккупированном Крыму завод "Пелла" отправил на ходовые испытания первый серийный "Каракурт".