Засветившийся о оккупированном Крыму судостроительный завод построит новый ледокол для "Росморпорта"

10:20 06.09.2019   Россия

"Росморпорт" подвел итоги открытого конкурса на строительство ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7 для Дальневосточного бассейна.

Как следует из опубликованного вечером 4 сентября протокола, контракт стоимостью 7,54 млрд рублей будет заключен с Ленинградским судостроительным заводом "Пелла", подавшим единственную заявку, сообщает СудостроениеИнфо.

О проведении открытого конкурса стало известно 12 августа. 

Как отмечается в техническом задании, судовое оборудование ледокола должно быть аналогичного типа и марки, как в проекте 21900М. Серия из трёх ледоколов проекта 21900М строилась на Выборгском судостроительном заводе в 2012-2016 годах.

Ранее сообщалось, что работающий в оккупированном Крыму завод "Пелла" отправил на ходовые испытания первый серийный "Каракурт".



Ще на цю тему:

11:20 06.09.2019
ЗАО "СММ" провло вторую операцию по транспортировке крана в порту Туапсе / Фото
15:00 02.09.2019
Для Азово-Черноморского бассейна разработают проект среднего траулера-сейнера
17:40 23.08.2019
«Росатом» и Балтзавод подписали контракт на постройку двух атомных ледоколов
11:00 19.08.2019
Минфин России раскритиковал закон о нулевом НДС на судостроение
15:00 15.08.2019
На СЗ "Вымпел" спущена на воду очередная "Комета" для оккупированного Крыма
16:00 13.08.2019
Китайская CSCEC хочет получить подряд на достройку верфи «Звезда» на 45 млрд рублей
17:00 26.07.2019
Кадровый голод: На российской верфи некому строить 10 судов в год / Фото
20:00 06.06.2019
ОСК подписала соглашение с производителем компонентов винторулевых колонок / Фото
17:31 07.05.2019
Санкции: "Русэлпром" представит отечественную винторулевую колонку для арктических судов / Фото
10:48 18.09.2018
Россия надеется договориться о строительстве фрегатов для Индии
16:51 23.05.2018
Греция предложила России совместное строительство судов
08:39 27.10.2017
Впервые за 8 лет в России решили проверить что дала многомиллиардная программа по развитию судостроения
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 05.09.2019
Армения может заблокировать получение Азербайджаном статуса в ОДКБ
09:41 05.09.2019
Конституційний суд Вірменії визнав арешт експрезидента Кочаряна «неконституційним»
20:40 04.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении очищали воду после "применения" оружия массового поражения
16:41 03.09.2019
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
09:51 05.09.2019
На грецькому острові мігранти влаштували бійку, поліція застосувала сльозогінний газ
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
09:30 03.09.2019
Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:20 06.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения с боевыми стрельбами
20:30 05.09.2019
В первом полугодии порты Грузии увеличили грузооборот на 2,5%
15:20 04.09.2019
Курт Волкер: Интересом всех грузин должно быть продвижение проекта порта Анаклиа
11:40 04.09.2019
В Грузии лишили полномочий политика, который пригласил российского депутата
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:00 06.09.2019
ЄС нагадав Молдові про необхідність прискорення реформ
17:41 05.09.2019
Столтенберг — Додону: НАТО поважає нейтралітет Молдови
14:41 05.09.2019
Министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску ждут в Москве
19:10 04.09.2019
Уряд Молдови скасував рішення про концесію аеропорту Кишинева
Всі новини країни
Россия Россия
11:20 06.09.2019
ЗАО "СММ" провло вторую операцию по транспортировке крана в порту Туапсе / Фото
11:10 06.09.2019
В России в небе столкнулись два истребителя - СМИ
10:20 06.09.2019
Засветившийся о оккупированном Крыму судостроительный завод построит новый ледокол для "Росморпорта"
09:00 06.09.2019
ЮВО: Расчеты ЗРК "Бук-М3" отразили удар условного противника по пункту базирования кораблей Каспийской флотилии
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
Всі новини країни
Турция Турция
12:00 06.09.2019
Российский военный крейсер провел ряд учений в Средиземном море / Фото
15:41 05.09.2019
Ердоган пригрозив відкрити для біженців двері в Європу, якщо не буде підтримки
12:41 05.09.2019
Ердоган назвав «неприйнятною» заборону на володіння ядерною зброєю для Туреччини
11:21 05.09.2019
В Турции танкер переоборудовали в сухогруз по проекту одесского Морского инженерного бюро
Всі новини країни
Украина Украина
14:00 06.09.2019
Акция памяти убитого россиянами морского пограничника прошла в Одессе / Фото
13:40 06.09.2019
Помпео про окупацію Криму Росією: "Ми всі розуміємо, що це територія України"
13:20 06.09.2019
Оккупанты собираются отдать "на растерзание" химикам Сиваш / Фото
12:40 06.09.2019
Почти сотня глубоководных выпусков с очистных сооружений в Крыму сливает в море "недостаточно очищенные" стоки
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд