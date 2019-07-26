Засветившийся о оккупированном Крыму судостроительный завод построит новый ледокол для "Росморпорта"
|10:20 06.09.2019
|Россия
"Росморпорт" подвел итоги открытого конкурса на строительство ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7 для Дальневосточного бассейна.
Как следует из опубликованного вечером 4 сентября протокола, контракт стоимостью 7,54 млрд рублей будет заключен с Ленинградским судостроительным заводом "Пелла", подавшим единственную заявку, сообщает СудостроениеИнфо.
О проведении открытого конкурса стало известно 12 августа.
Как отмечается в техническом задании, судовое оборудование ледокола должно быть аналогичного типа и марки, как в проекте 21900М. Серия из трёх ледоколов проекта 21900М строилась на Выборгском судостроительном заводе в 2012-2016 годах.
Ранее сообщалось, что работающий в оккупированном Крыму завод "Пелла" отправил на ходовые испытания первый серийный "Каракурт".
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