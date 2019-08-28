ФСБ склало показання свідків "під копірку" - блогер Мемедемінов / Відео

11:40 06.09.2019   Крым

У Ростові-на-Дону триває слухання "справи блогера Мемедемінова". 

Громадянський журналіст, обвинувачений Росією в тероризмі, виступив з рядом клопотань, в яких він заявив, що протоколи допитів свідків обвинувачення складені ФСБ "під копірку".

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов у відеоматеріалі "Кримської солідарності", розміщеному в Facebook, пише Укрінформ.

"У Північно-Кавказькому військовому окружному суді продовжилося засідання у справі громадянського журналіста, документаліста Нарімана Мемедемінова. Ми в цьому судовому засіданні надавали свої докази. Засідання почалося з клопотань — заяв Нарімана, що стосуються оприлюднення документів, які підтверджують, що всі складені ФСБ протоколи допитів свідків обвинувачення були написані "під копірку", але суд відмовив в оголошенні цих документів", - повідомив Курбедінов.


Крім того, наголосив адвокат, Мемедемінов дав свої пояснення з приводу кожного відеоролика, представленого ФСБ як відеоматеріал, який пропагує тероризм.

Захист клопотав про виступ фахівця, який зробив на запит адвокатів Мемедемінова рецензію на експертний висновок ФСБ, проте "суд відмовився допитувати нашого фахівця, який прийшов на засідання". Суд обмежився долученням до матеріалів кримінальної справи експертної оцінки, відмінної від наданої ФСБ.

За словами Курбедінова, захист клопотав про те, щоб Мемедемінов в рамках 4-ї Женевської конвенції був негайно повернутий до Криму і йому була змінена підсудність, а також умови тримання, проте суд відмовив у цьому.

Захист також клопотав про долучення до матеріалів кримінальної справи резолюцій міжнародних правозахисних організацій, в тому числі ООН та ОБСЄ, які свідчать про те, що Наріман Мемедемінов визнаний політв'язнем.

"Матеріали і резолююції з перекладами російською мовою були долучені до матеріалів кримінальної справи. Також була долучена довідка СБУ про те, що ніяких терористичних актів, дій і закликів до тероризму організація Хізб ут-Тахрір в Україні, в тому числі на території Криму, не вчиняла", - повідомив Курбедінов.

Захист продовжить надавати докази невинуватості громадянського журналіста в судовому засіданні, яке відбудеться 9, 10, 11 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, активіст громадського об'єднання "Кримська солідарність" Наріман Мемедемінов був затриманий 22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі після обшуку російських силовиків в його будинку. Блогера відвезли на допит в управління ФСБ в Сімферополі, а 23 березня кримський "суд" його заарештував. Затриманому висунули обвинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі інтернет).

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова "порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації".

11 червня російський суд мав приступити до слухання "справи Мемедемінова" по суті, але засідання скасували у зв'язку з тим, що активіста не доставили в Ростов-на-Дону з СІЗО Сімферополя.



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