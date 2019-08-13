В непризнанной Абхазии на полигоне Нагвалоу, расположенном на побережье Черного моря, военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа провели плановое пятидневное двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой.

На начальном этапе учения личный состав совершил марш на штатной технике к месту розыгрыша практических действий, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе выдвижения в заданный район военнослужащие отработали действия по отражению воздушных ударов и нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника, ведению инженерной и радиационной разведке местности, преодолению условных зон химического и биологического заражения.

Основной целью ДРТУ являлось совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности подразделений при ведении оборонительного боя в условиях морского побережья, уничтожении во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями, высадившегося морского десанта противника.

В мероприятии приняли участие около 500 военнослужащих соединения, было задействовано свыше 100 единиц боевой техники, в том числе новейшие танки Т-72Б3, современные бронетранспортеры БТР-82АМ, 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Акация» и реактивные системы залпового огня «Град».