Военнослужащие в оккупированном Севастополе будут голосовать на корабле Черноморского флота
|11:00 06.09.2019
|Севастополь
Матросы и офицеры помогут избраться мажоритарному кандидату от «Единой России», список которой возглавил замкомфлота РФ Александр Витко.
Избирательная комиссия оккупированного Севастополя создала новый участок в Гагаринском районе. Незаконное голосование прикомандированных военных пройдет на корабле Черноморского флота. По словам представителей "избиркома", в Севастополе уже создано два подобных участка, пишут Примечания.
Глава городского "избиркома" Сергей Даниленко уверен, что решение приписать корабль к третьему одномандатному округу справедливо, потому что там нет военнослужащих, и их голоса никак не повлияют на исход выборов. Сколько матросов и офицеров будет зарегистрировано на новом участке, Даниленко не уточнил.
По мнению члена избиркома от КПРФ Евгения Брагина, все они отдадут предпочтение списку и мажоритарщику от «Единой России», потому что лидером местной партии власти на выборах стал замкомандующего ВМФ России Александр Витко. Однако аргументы Брагина изменить ситуацию не помогли.
Напомним, на третьем избирательном округе конкурируют единоросс Ирина Гончарова и выдвинутый «Зелеными» протеже депутата Алексея Чалого – Вячеслав Горелов.
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