На Каспийской флотилии проведено учение по противовоздушной обороне с расчетами новейшего зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» по отражению удара условного противника с воздуха.

По замыслу учения, дежурными расчетами ЗРК с помощью станции обнаружения был выявлен подлёт ракет условного противника в направлении пункта базирования кораблей КФл в Республике Дагестан, пишет пресс-служба Минобороны России.

Дежурный расчет дивизиона «Бук-М3», заступивший на боевое дежурство, взял на сопровождение угрозу с воздуха и уничтожил цели до момента вхождения их в зону ответственности КФл.

Также расчеты зенитного ракетного комплекса приняли участие в тренировке с дежурной сменой центра управления флотилией по целераспределению для последующего эффективного отражения ударов условного противника.

В то же время, с корабельной тральной группой Каспийской флотилии в составе базового тральщика «Герман Угрюмов» и трех рейдовых тральщиков бригады кораблей охраны водного района в Республике Дагестан проведено учение по борьбе с минной опасностью.

В ходе первого этапа учения моряки отработали постановку минных заграждений, ведение контрольно-разведывательного поиска и уничтожения минных заграждений контактными и неконтактными тралами.

Также экипажи тральщиков выполнили артиллерийские стрельбы по плавающим минам и ликвидацию мин различными способами.

На втором этапе экипаж базового тральщика «Герман Угрюмов» выполнил задачу по проводке отряда судов обеспечения за тралами через минные заграждения. В роли каравана судов обеспечения действовали гидрографические суда флотилии, ведущие навигационные работы в Каспийском море.

Корабельное учение проведено в рамках отработки курсовой задачи К-2 «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».

После выполнения задач по предназначению корабли КФл возвратились в пункт базирования – порт Астрахань.