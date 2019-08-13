ЮВО: Расчеты ЗРК "Бук-М3" отразили удар условного противника по пункту базирования кораблей Каспийской флотилии
|09:00 06.09.2019
|Россия
На Каспийской флотилии проведено учение по противовоздушной обороне с расчетами новейшего зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» по отражению удара условного противника с воздуха.
По замыслу учения, дежурными расчетами ЗРК с помощью станции обнаружения был выявлен подлёт ракет условного противника в направлении пункта базирования кораблей КФл в Республике Дагестан, пишет пресс-служба Минобороны России.
Дежурный расчет дивизиона «Бук-М3», заступивший на боевое дежурство, взял на сопровождение угрозу с воздуха и уничтожил цели до момента вхождения их в зону ответственности КФл.
Также расчеты зенитного ракетного комплекса приняли участие в тренировке с дежурной сменой центра управления флотилией по целераспределению для последующего эффективного отражения ударов условного противника.
В то же время, с корабельной тральной группой Каспийской флотилии в составе базового тральщика «Герман Угрюмов» и трех рейдовых тральщиков бригады кораблей охраны водного района в Республике Дагестан проведено учение по борьбе с минной опасностью.
В ходе первого этапа учения моряки отработали постановку минных заграждений, ведение контрольно-разведывательного поиска и уничтожения минных заграждений контактными и неконтактными тралами.
Также экипажи тральщиков выполнили артиллерийские стрельбы по плавающим минам и ликвидацию мин различными способами.
На втором этапе экипаж базового тральщика «Герман Угрюмов» выполнил задачу по проводке отряда судов обеспечения за тралами через минные заграждения. В роли каравана судов обеспечения действовали гидрографические суда флотилии, ведущие навигационные работы в Каспийском море.
Корабельное учение проведено в рамках отработки курсовой задачи К-2 «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».
После выполнения задач по предназначению корабли КФл возвратились в пункт базирования – порт Астрахань.
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