ЮВО: Береговая оборона Черноморского флота проводят учение на крымском полигоне
|10:40 06.09.2019
|Крым
Подразделения отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота агрессора приступили к проведению тактического учения на местности.
Мероприятия проходят в соответствии с ранее утвержденным планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота на 2019 учебный год, сообщает пресс-служба Минобороны России,
После подъема по тревоге личный состав и техника выдвинулись из пункта постоянной дислокации на полигон Опук, который назначен районом для развертывания сил.
В ходе марша военнослужащие отработали действия по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации действия диверсионно-разведывательных групп условного противника.
В учениях задействованы около 300 военнослужащих и порядка 100 единиц военной и специальной техники.
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