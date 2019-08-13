Подразделения отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота агрессора приступили к проведению тактического учения на местности.

Мероприятия проходят в соответствии с ранее утвержденным планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота на 2019 учебный год, сообщает пресс-служба Минобороны России,

После подъема по тревоге личный состав и техника выдвинулись из пункта постоянной дислокации на полигон Опук, который назначен районом для развертывания сил.

В ходе марша военнослужащие отработали действия по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации действия диверсионно-разведывательных групп условного противника.

В учениях задействованы около 300 военнослужащих и порядка 100 единиц военной и специальной техники.