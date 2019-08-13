Аксенов решил попросить Путина ввести меры государственного регулирования цен в Крыму
|10:00 06.09.2019
|Крым
Глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов попросит правительство и президента России Владимира Путина ввести меры государственного регулирования цен в Крыму.
Об этом 5 сентяюря в программе «Серьезный разговор» на телеканале «Крым 24» сообщил "глава" Крыма Сергей Аксенов, пишет Крыминформ.
«Основные проблемы – это доходы граждан, достаточно невысокие на сегодняшний день, а в некоторых случаях катастрофически низкие, и, конечно, рост цен. К сожалению, стабилизировать не удалось. Посмотрим еще по первому кварталу 2020 года. Конечно, буду обращаться к правительству и главе государства с целью введения мер государственного регулирования», – сказал Аксенов.
Он отметил, что способ решить указанные проблемы будет найден. «Мы надеемся, что принимаются (меры) сегодня по поручению президента, в том числе, и по захождению крупных операторов рынка на территорию Республики Крым, должны выровнять ситуацию, стабилизировать. Плюс в этом году ожидаем запуска железнодорожной ветки Крымского моста, думаем, что все-таки это разрядит ситуацию», – добавил Аксенов.
Глава оккупационного правительства заявил, что после запуска железнодорожного моста через Керченский пролив будут пересмотрены цены на все группы товаров, которые перевозят железнодорожным транспортом. В первую очередь это касается оптовых цен, после чего начнется регулирование розничных цен.
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