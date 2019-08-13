Новейший морской тральщик ЧФ ждут в оккупированном Севастополе 7 сентября
|09:40 06.09.2019
|Крым
Новейший морской тральщик Черноморского флота страны-агрессора «Иван Антонов» (проект 12700) вошёл в Черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и возвращается в основной пункт базирования флота оккупированный Севастополь.
Ранее экипаж корабля вышел из Кронштадта, и совершил свой первый межфлотский переход с прохождением Северного моря, пролива Ла-Манш, Атлантического океана и Средиземного моря, пишет пресс-служба Минобороны России.
На переходе морем личный состав отработал комплекс различных корабельных учений по противовоздушной обороне, противоподводной и противодиверсионной защите корабля при стоянке на незащищённом рейде, а также выполнил ряд нормативов при проведении учений по борьбе за живучесть корабля.
Приход корабля в оккупированный Севастополь ожидается 7 сентября.
Первый серийный морской тральщик проекта 12700 «Иван Антонов» построен на судостроительном заводе «Средне-Невский судостроительный завод», спущен на воду в 2018 году, принят в состав Черноморского флота в январе 2019 года. Является новым поколением кораблей противоминной обороны, имеет на вооружении современное оборудование, гидроакустические станции телеуправляемые и автономные подводные аппарата для уничтожения различных типов морских мин.
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