Новейший морской тральщик ЧФ ждут в оккупированном Севастополе 7 сентября

09:40 06.09.2019   Крым

Новейший морской тральщик Черноморского флота страны-агрессора «Иван Антонов»  (проект 12700) вошёл в Черноморские проливы Дарданеллы и Босфор и возвращается в основной пункт базирования флота оккупированный Севастополь.

Ранее экипаж корабля вышел из Кронштадта, и совершил свой первый межфлотский переход с прохождением Северного моря, пролива Ла-Манш, Атлантического океана и Средиземного моря, пишет пресс-служба Минобороны России.

На переходе морем личный состав отработал комплекс различных корабельных учений по противовоздушной обороне, противоподводной и противодиверсионной защите корабля при стоянке на незащищённом рейде, а также выполнил ряд нормативов при проведении учений по борьбе за живучесть корабля.

Приход корабля в оккупированный Севастополь ожидается 7 сентября.

Первый серийный морской тральщик проекта 12700 «Иван Антонов» построен на судостроительном заводе «Средне-Невский судостроительный завод», спущен на воду в 2018 году, принят в состав Черноморского флота в январе 2019 года. Является новым поколением кораблей противоминной обороны, имеет на вооружении современное оборудование, гидроакустические станции телеуправляемые и автономные подводные аппарата для уничтожения различных типов морских мин.



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