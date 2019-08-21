Министерство иностранных дел Украины обратилось в посольство Украины в Германии и консульство в Мюнхене с просьбой принять меры «для прекращения деятельности немецкой компании» в оккупированном Крыму.

«Министерством поручено посольству Украины в ФРГ и Генеральному консульству Украины в Мюнхене принять политико-дипломатические меры с целью прекращения незаконной деятельности немецкой компании на территории временно оккупированного полуострова», – говорится в ответе на обращение за подписью директора Первого европейского департамента МИД Украины Василия Химинца, пишут Новости Крыма.

В частности, речь идет о компании «Баварский дом», которая будет заниматься реконструкцией Митридатской лестницы в Керчи. По информации из открытых источников, соучредителем предприятия выступает резидент Германии.

Как сообщили в Минкульте оккупированного Крыма, компания начнет работы по реконструкции лестницы «в ближайшее время». Объект должен быть сдан к 1 сентября 2020 года.