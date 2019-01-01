Тейлор: Випробувані проти України методи Росія намагається застосувати в Європі та США

08:20 06.09.2019   Украина

Випробувані в Україні методи Росія намагається застосовувати в Європі та США. 

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США у Києві Вільям Тейлор під час зустрічі у Дипломатичній академії при МЗС, передає кореспондент УНН.

"Те, що росіяни випробували в Україні, вони намагаються перенести та застосувати в Європі, Сполучених Штатах Америки. Один блискучий автор, історик Єльського університету зазначив, що якщо ми не зупинимо Кремль, то ми з вами на шляху до несвободи. І цей шлях не до свободи пролягає через Україну, Східну Європу, Західну Європу і аж до американського континенту", - сказав Тейлор.

Також, Тейлор зазначив, що всім відома тактика Росії, яка полягає в поширенні дезінформації, кібератаках, гібридній війні.

За його словами, Україна бореться проти російської агресії своїми вояками, санкціями та всім суспільством.

"Європейська спільнота та Канада баряться проти цієї агресії застосовуючи санкції і надаючи військову підготовку. США долучаються до цієї боротьби надаючи летальну зброю, санкції та проводячи військову підготовку. Тому що ми повинні припинити вбивства та відновити суверенітет України", - сказав він.



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