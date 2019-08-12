В водоемах оккупированного Крыма все чаще фиксируют превышения предельно допустимых концентраций химических веществ.

Несколько рек Крыма стали более грязными за 2018 год. Такие данные «Примечания» обнаружили в докладе Министерства природы «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».

В докладе говорится, что в течение прошлого года реки Черная и Кача стали «условно загрязненными», хотя до этого считались «условно чистыми». Ухудшилось экологическое состояние вод реки Таракташ. Теперь она классифицируется как «загрязнённая». В ней обнаружили органические вещества, о также соединения меди и магния.

Сильнее всего за прошедший год пострадала ранее «условно чистая» река Уску, которая теперь классифицируется как «загрязненная». Там зафиксировано многократное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) соединений железа, меди и нефтепродуктов.

Также отмечается ухудшения экологического состояния Симферопольского и Феодосийского водохранилищ. Теперь эти водные объекты классифицируются как «загрязненные».