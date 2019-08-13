Об этом заявил Ярослав Середницкий, специалист по коррозийно-механическим разрушениям железобетона и трубопроводных сталей.

В свое время на протяжении 80-х годов ХХ века Ярослав Середницкий был ответственным исполнителем республиканской программы УССР по защите магистральных водоводов, внедрял новые технологии антикоррозийных покрытий на мелиоративных объектах Крыма и Херсонской области.

Об этом сообщает Украинский взгляд, передает Флот 2017.

С высоты своего опыта эксперт заявляет, что простаивающая без дела инфраструктура Северо-Крымского канала активно разрушается на территории оккупированного Крыма. Середницкий утверждает, что для железобетонных гидросооружений такого типа как Северо-крымский канал нет ничего худшего, чем отсутствие воды: бетонная основа днища и стенок канала в ускоренном режиме начинает разрушаться из-за циклических нагрузок (перепады температур летом и зимой, увлажнение и высыхание, ветровая эрозия), а раскрошение бетонной связки оголяет стальную арматуру и ускоряет коррозийные процессы, к тому же постоянный доступ кислорода и углекислого газа ускоряют коррозию.

На сегодняшний день существует высокая вероятность того, что значительная часть сетки ирригации и магистральных трубопроводов разрушается и не будет подлежать эксплуатации. Оккупанты это понимают, но эта проблема волнует их в меньшей степени, главное военная база на захваченной территории.

Середницкий утверждает, что «освободители» Крыма спешно превращают полуостров в большую военную базу. Что касается сферы мелиорации и орошения, эксперт цитирует «председателя госкомитета по мелиорации и водного хозяйства» И. Вайля: «Сейчас не приходится говорить про орошение. Нам хватает воды только на питьевое водоснабжение».

Справка:

Северо-Крымский канал - оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961 - 1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища, заполненного в 1955 - 1958 годах. Характеристики канала: длина - 402,6 км, наибольшая глубина - 7 м, расход воды 380 м³/с

До 80 % днепровской воды Северо-Крымского канал использовалась в Крыму для нужд сельского хозяйства, около 20 % днепровской воды подавалось в водохранилища - источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и сельских населённых пунктов Крыма.

До 2014 года Северо-Крымский канал обеспечивал полуострову 80-87 % объёма забора воды.

В 2014 году после аннексии Крыма Россией подача воды из Днепра на Крымский полуостров перекрыта шлюзом, построенным до Перекопского перешейка.

В 2017 году построенная дамба, окончательно перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в оккупированный Крым.