Секретна база спецназу Сполучених Штатів Америки діє в Естонії із 2014 року .

Про це повідомила Естонська суспільна телерадіомовна корпорація (ERR) 4 вересня, передає Гордон.



Базу вдалося знайти авторам програми журналістських розслідувань "Очевидець", вони виявили згадку про "особливий об'єкт" в Естонії, на який США виділили $15,7 млн у 2019 році.



Журналісти майже пів року вели переговори й тільки після цього їм дозволили відвідати базу за умови, що вони не розкриють її розташування. Практично всю територію бази, крім невеликої галявини біля входу, заборонили знімати.



Полковник американської армії Кевін Стрінгер розповів, що військові перебувають на базі постійно із 2014 року, їм потрібно більше місця, тому кошти виділено на будівництво тренувальної бази.



Згідно з документами Пентагону, які вивчили журналісти, на базі мають з'явитися нові казарми, тир, склад зброї та вежа для сушіння парашутів до 2020 року.



За інформацією ERR, базу, де служать американські та естонські військові, побудували після анексії Росією Криму.



Журналісти зазначили, що рівень підготовки військовослужбовців такий самий як у бійців американських спецпідрозділів, які у 2011 році захопили лідера "Аль-Каїди" Усаму бен Ладена. Чисельність контингенту бази тримають у таємниці.



Серед завдань бійців переважно напади на складні об'єкти або здобуття спеціальних розвідданих.



Підрозділи американських спецпризначенців в Естонії перебувають під керівництвом командування спеціальних операцій США в Європі у Штутгарті.

