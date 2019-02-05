В первом полугодии порты Грузии увеличили грузооборот на 2,5%
|20:30 05.09.2019
|Грузия
Морские порты и терминалы Грузии в январе-июне 2019 года увеличили грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% — до 8,1 млн тонн.
Об этом свидетельствуют материалы Министерства экономики и стабильного развития Грузии, передают Порты Украины.
По данным министерства, контейнерооборот вырос на 32,1% — до 284 147 TEU.
Порт Поти увеличил грузооборот на 29% — до 4 млн тонн. Контейнерооборот вырос на 40,1% — до 240 257 TEU.
Порт Батуми сократил грузооборот на 15,8% — до 1,6 млн тонн. Контейнерооборот увеличился на 0,8% — до 43 890 TEU.
Морской терминал Супса (перевалка нефти) сократил грузооборот на 18,2% — до 1,8 млн тонн.
Морской терминал Кулеви (перевалка нефти и нефтепродуктов) сохранил грузооборот на уровне прошлого года — до 0,7 млн тонн.
По данным Министерства экономики Грузии, морские порты и терминалы Грузии в 2018 году сократили грузооборот по сравнению с 2017 годом года на 7,4% — до 15,1 млн тонн.
Контейнерооборот увеличился на 14,9% — до 453 938 TEU.
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