Морские порты и терминалы Грузии в январе-июне 2019 года увеличили грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5% — до 8,1 млн тонн.

Об этом свидетельствуют материалы Министерства экономики и стабильного развития Грузии, передают Порты Украины.

По данным министерства, контейнерооборот вырос на 32,1% — до 284 147 TEU.

Порт Поти увеличил грузооборот на 29% — до 4 млн тонн. Контейнерооборот вырос на 40,1% — до 240 257 TEU.

Порт Батуми сократил грузооборот на 15,8% — до 1,6 млн тонн. Контейнерооборот увеличился на 0,8% — до 43 890 TEU.

Морской терминал Супса (перевалка нефти) сократил грузооборот на 18,2% — до 1,8 млн тонн.

Морской терминал Кулеви (перевалка нефти и нефтепродуктов) сохранил грузооборот на уровне прошлого года — до 0,7 млн тонн.

По данным Министерства экономики Грузии, морские порты и терминалы Грузии в 2018 году сократили грузооборот по сравнению с 2017 годом года на 7,4% — до 15,1 млн тонн.

Контейнерооборот увеличился на 14,9% — до 453 938 TEU.