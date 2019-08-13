Російська держкорпорація продала акції фірми, причетної до встановлення в окупованому Криму турбін Siemens
|20:01 05.09.2019
|Крым
Російська державна корпорація «Ростех» продала свою частку в технологічній компанії «Інтеравтоматика», яка перебуває під санкціями Євросоюзу через встановлення в анексованому Криму турбін, виготовленого німецьким концерном Siemens.
Факт продажу 5 вересня в корпорації «Ростех» підтвердили агенції Reuters, передає Радіо Свобода.
17,34% акцій «Інтеравтоматики» продав у червні підрозділ «Ростеху», компанія «Технопромекспорт». Цю частку придав неконкретизований у повідомленні російський науково-дослідний інститут, сума продажу склала 67 мільйонів рублів (це близько 1 мільйона доларів), свідчать дані в державному реєстрі з банкрутства.
Компанія Siemens, яка має 46% акцій «Інтеравтоматики», відмовилася коментувати цей продаж.
Європейський союз запровадив санкції проти «Інтеравтоматики» за встановлення кількох турбін Siemens у Криму, попри заборону ЄС на постачання енергетичних технологій на півострів, анексований Росією в 2014 році.
Siemens каже, що Росія таємно доправила турбіни до Криму.
У російському міністерстві енергетики заявляють, що турбіни, поставлені до Криму, не є продукцією Siemens. Москва твердить, що це модернізовані турбіни, створені російськими фахівцями та на російському обладнанні.
Німецька прокуратура проводить розслідування щодо трьох працівників компанії Siemens через порушення санкцій ЄС.
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