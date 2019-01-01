Сирійські повстанці з організації «Національний фронт визволення», які підтримуються Туреччиною, повідомили про ліквідацію кількох російських спецпризначенців в провінції Ідліб.

Про це повідомляє Al-Masdar з посиланням на заяву військових, передає Главком.

У ній стверджується, що кілька російських спецназівців були вбиті і поранені при спробі проникнути в тил до сирійських бійців у районі міста Ааджаз. В організації також зазначили, що це була успішна засідка. У соціальних мережах сирійські опозиціонери кажуть про дев'ять загиблих росіян.



Зазначимо, в лютому 2019 року Служба безпеки України заявила, що Росія приховує інформацію про загибель 57 найманців «ПВК Вагнера» у Сирії. У СБУ додали, що дані про смерть «вагнерівців» підкріплені свідченнями їхніх рідних про обставини смерті у Сирії, фотографіями свідоцтв про смерть та місць поховань найманців.



Раніше СБУ потролила МЗС Росії і виклала дані про загиблих в Сирії «вагнерівців» під хештегом #ИхТамНет.



У березні Росія відправила до Лівії 300 найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» для розширення своєї присутності в Африці.