ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) и агропромышленная компания «Кернел» в четверг подписали договор о взаимодействии, который предусматривает инвестиции в развитие инфраструктуры морского порта «Черноморск» на сумму более 3 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба АМПУ, договоренности включают проведение дноуглубления возле причалов №14, 15, 16, 17 и строительство зернового терминала ООО «Трансгрейнтерминал». Объем инвестиций со стороны АМПУ составит почти 230 млн грн, со стороны частного инвестора — около 3 млрд грн, передают Порты Украины.

Согласно документу, АМПУ до конца 2020 года обязуется выполнить реконструкцию операционной акватории первого ковша Сухого лимана (пятая очередь строительства) до 15 метров и обеспечить дноуглубление вдоль границы линии причалов №14-17, на которых оперируют терминалы компании «Кернел Холдинг С. А.». Глубины операционной акватории у причалов планируется довести до 14-15 метров.

«Кернел» взяла обязательства в 2019-2020 годах построить новый зерновой терминал ООО «Трансгрейнтерминал». Это позволит обеспечить ежегодные объемы перевалки аграрных грузов на уровне не менее 6 млн тонн, начиная с 2021 года, в перспективе — довести объемы перевалки до 7 млн тонн.

«Договор между АМПУ и «Кернелом» — это хороший пример государственно-частного партнерства и очередной шаг системного развития порта Черноморск, которым занимается АМПУ. В этом году мы закончили масштабный проект капитального дноуглубления на подходном канале порта и акватории первого ковша Сухого лимана и сразу переходим к созданию необходимых для бизнеса глубин у причалов №14-17. Компания «Кернел», со своей стороны, обязалась гарантировать объемы грузопотока не менее 6 млн тонн в год. Это будет способствовать быстрой окупаемости капитальных вложений АМПУ», — отметил и.о. председателя ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс.

«Наша стратегическая цель к 2020 году — увеличить объем экспорта зерновых до 8,8 млн тонн за счет запуска нового терминала в порту «Черноморск». Поэтому сейчас мы максимально сфокусированы на строительстве «Трансгрейнтерминала». Следующим шагом сконцентрируемся на его эффективной загрузке. В то же время реализация таких масштабных инвестиционных проектов невозможна без содействия государства. Сегодня мы чувствуем поддержку со стороны АМПУ, которая конкретными техническими решениями помогает достичь стратегических целей и государства, и бизнеса», — заявил генеральный директор «Кернела» Евгений Осипов.

Как отметил Вецкаганс, реализация проекта будет способствовать улучшению условий экспорта продукции украинских предприятий, увеличению судозаходов и созданию около 250 новых рабочих мест в порту.

В апреле 2017 года ГП «АМПУ» и «Кернел» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого АМПУ взяла обязательства увеличить глубины операционной акватории первого ковша Сухого лимана, глубины у причалов №14-17 и на подходном канале порта «Черноморск», а «Кернел» — увеличить грузоперевалку через порт с 3 млн тонн до 7 млн тонн ко второму полугодию 2019 года.

Сейчас «Кернел» продолжает строительство зернового терминала ООО «Трансгрейнтерминал» годовой мощностью 4 млн тонн. Запуск первой очереди терминала планировался в январе 2019 года.

«Кернел» — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из Черноморского региона на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. Земельный банк компании составляет 550 тыс. гектар. Компания владеет зерновым терминалом «Трансбалктерминал» в порту «Черноморск» годовой мощностью 4 млн тонн. Экспортирует продукцию в более чем 60 стран.

Акции холдинговой компании группы Kernel Holding S.A. котируются на Варшавской фондовой бирже с ноября 2007 года. Крупнейшим акционером «Кернела» через Namsen Ltd является Андрей Веревский, который владеет 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает Виталий Хомутынник, принадлежит 6,59% акций «Кернела».

Компания в 2019 (ФГ, июль 2018 — июнь 2019) увеличила продажи зерна по сравнению с прошлым ФГ в 2,2 раза — до 10,445 млн тонн. Продажи подсолнечного масла увеличились на 15% — до 1,6 млн тонн. Экспорт зерновых из Украины вырос на 58% — до 6,1 млн тонн. Перевалка зерна на экспортных терминалах агрохолдинга в Украине увеличилась на 12% — до 4,6 млн тонн, в России — сократилась на 28%, до 1,4 млн тонн.