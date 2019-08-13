РФ "здивована" тим, що мешканці окупованого Криму не отримують японські візи
|19:01 05.09.2019
|Крым
Росія “в ексклюзивному порядку пішла на безвізове відвідування японцями Курильських островів і на цьому фоні дивно”, що Токіо не видає візи жителям анексованого Москвою Криму.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пленарному засіданні Східного економічного форуму (ВЕФ), пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
Він зазначив, що РФ виходячи з гуманітарних міркувань пішла назустріч проханням колишніх жителів південної частини Курил про відвідування цих територій, причому “в ексклюзивному порядку”.
“Не всі це знають і не всі розуміють тонкощі цього ексклюзиву, вони полягають в тому, що ми не просто створюємо можливість відвідування цих островів японськими громадянами, а й робимо це в безвізовому порядку. Це має і політичну складову, тому що на ці острови японська держава не хоче оформляти візи своїм громадянам. Ми розуміємо усю тонкість цієї ситуації і просто йдемо назустріч”, — сказав Путін.
“Звичайно, для нас дуже дивно, що Японія, наприклад, не видає віз не конкретному громадянину, але, скажімо, всім кримчанам. Де Японія, а де Крим?” — заявив президент РФ.
Путін зазначив, що під час відвідин Японії кілька років тому він публічно говорив про історію Курил.
“Колись Росія абсолютно законно вважала їх повністю своїми і передала всі ці острови добровільно в знак дружби з Японією за рішенням російського імператора”, — сказав президент РФ.
Потім були Російсько-японська війна 1904-1905 років і Друга світова війна.
“Це складна історія з численними складовими, але є гуманітарний чинник”, — сказав президент РФ.
Як повідомлялося раніше, прем’єр Японії заявив, що виведе діалог з РФ щодо мирного договору на новий рівень.
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