Армения может заблокировать получение Азербайджаном статуса в ОДКБ

18:41 05.09.2019   Армения

Армения может заблокировать получение статуса наблюдателя или партнера ОДКБ любым недружественным ей государством.

Об этом на заседании постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям в ходе обсуждения вопроса о ратификации Второго протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года заявил 5 сентября заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, отвечая на вопросы депутатов, передает NEWS.am.

По его словам, до этого был пункт, где указывалось, что ОДКБ может иметь наблюдателя, однако он не был раскрыт. «Сейчас есть предложение, чтобы был также более высокий статус – партнера. Между ними есть разница», - пояснил Кочарян, добавив, что партнер – это государство, которое заинтересовано углублять отношения с ОДКБ и разделяет ее идеологию.

По словам Кочаряна, для Армении важно существование пункта о том, что страны, имеющие подобный статус, не предпринимали бы каких-либо действий против члена Организации. «В данном случае ни одно государство не может получить статус наблюдателя или партнера без согласия всех членов ОДКБ», - заключил замминистра.



Ще на цю тему:

12:21 26.04.2019
Армения предложила изменить устав военного союза постсоветских стран
17:41 07.02.2019
Минск рассчитывает на согласие Армении по кандидатуре Зася на пост генсека ОДКБ
16:15 25.12.2018
Армения осталась в коллективном одиночестве. Белорусского кандидата в генсеки ОДКБ не одобрил только Ереван
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
13:14 04.12.2018
Из-за ситуации вокруг генсека саммит ОДКБ переносится на новую дату
13:09 23.11.2018
Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
20:01 09.11.2018
Некоторые интересные подробности саммита ОДКБ в Астане
17:44 08.11.2018
Председательство в ОДКБ перешло от Казахстана к Кыргызстану
15:45 07.11.2018
Никол Пашинян примет участие в заседании СКБ ОДКБ
13:11 05.11.2018
МИД Армении не признает что вопрос генсека ОДКБ решен окончательно
13:17 15.08.2018
Армения предложила передать полномочия в Совбезе ОДКБ премьер-министру страны
12:46 30.07.2018
Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
Всі новини країни
Армения Армения
18:41 05.09.2019
Армения может заблокировать получение Азербайджаном статуса в ОДКБ
09:41 05.09.2019
Конституційний суд Вірменії визнав арешт експрезидента Кочаряна «неконституційним»
20:40 04.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении очищали воду после "применения" оружия массового поражения
16:41 03.09.2019
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
09:51 05.09.2019
На грецькому острові мігранти влаштували бійку, поліція застосувала сльозогінний газ
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
09:30 03.09.2019
Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:30 05.09.2019
В первом полугодии порты Грузии увеличили грузооборот на 2,5%
15:20 04.09.2019
Курт Волкер: Интересом всех грузин должно быть продвижение проекта порта Анаклиа
11:40 04.09.2019
В Грузии лишили полномочий политика, который пригласил российского депутата
14:41 03.09.2019
В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:41 05.09.2019
Столтенберг — Додону: НАТО поважає нейтралітет Молдови
14:41 05.09.2019
Министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску ждут в Москве
19:10 04.09.2019
Уряд Молдови скасував рішення про концесію аеропорту Кишинева
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 05.09.2019
Сирійські повстанці заявили про ліквідацію російських найманців
16:41 05.09.2019
Путин пригласит лидеров G7 в Россию в случае восстановления "восьмерки"
11:41 05.09.2019
В Росії вже другий день літак до Воронежа перериває політ
10:11 05.09.2019
Росія: прокуратура запросила 4 роки і 6 місяців колонії для активіста, який носив передачі українським морякам
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
Всі новини країни
Турция Турция
15:41 05.09.2019
Ердоган пригрозив відкрити для біженців двері в Європу, якщо не буде підтримки
12:41 05.09.2019
Ердоган назвав «неприйнятною» заборону на володіння ядерною зброєю для Туреччини
11:21 05.09.2019
В Турции танкер переоборудовали в сухогруз по проекту одесского Морского инженерного бюро
07:30 05.09.2019
На півдні Туреччини стався землетрус
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 05.09.2019
Оросительная сеть Северо-крымского канала существенно разрушается на территории оккупированного Крыма – эксперт
20:45 05.09.2019
В Естонії виявили секретну базу спецназу США, побудовану після анексії Криму
20:15 05.09.2019
Анексований півострів. Про що йдеться в великому доповіді ООН по Криму
20:01 05.09.2019
Російська держкорпорація продала акції фірми, причетної до встановлення в окупованому Криму турбін Siemens
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд