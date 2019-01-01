Армения может заблокировать получение статуса наблюдателя или партнера ОДКБ любым недружественным ей государством.

Об этом на заседании постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям в ходе обсуждения вопроса о ратификации Второго протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года заявил 5 сентября заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, отвечая на вопросы депутатов, передает NEWS.am.

По его словам, до этого был пункт, где указывалось, что ОДКБ может иметь наблюдателя, однако он не был раскрыт. «Сейчас есть предложение, чтобы был также более высокий статус – партнера. Между ними есть разница», - пояснил Кочарян, добавив, что партнер – это государство, которое заинтересовано углублять отношения с ОДКБ и разделяет ее идеологию.

По словам Кочаряна, для Армении важно существование пункта о том, что страны, имеющие подобный статус, не предпринимали бы каких-либо действий против члена Организации. «В данном случае ни одно государство не может получить статус наблюдателя или партнера без согласия всех членов ОДКБ», - заключил замминистра.