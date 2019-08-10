Батько українського футболіста зник у Криму
|18:21 05.09.2019
|Крым
В окупованому Криму зник батько ексгравця збірної України, захисника тбіліського "Динамо" Олександра Каплієнка.
Про це сам Каплієнко написав в Instagram, передає Укрінформ.
"Пропав мій тато Каплієнко Максим Володимирович 17.08 1976 року народження. Останній раз виходив на зв'язок 10.08.2019", - написав Олександр.
За його словами, востаннє батька бачили в Сімферополі, на місці його роботи. Потім він поїхав до Севастополя, і протягом декількох днів до нього неможливо додзвонитися.
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