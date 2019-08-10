В окупованому Криму зник батько ексгравця збірної України, захисника тбіліського "Динамо" Олександра Каплієнка.

Про це сам Каплієнко написав в Instagram, передає Укрінформ.

"Пропав мій тато Каплієнко Максим Володимирович 17.08 1976 року народження. Останній раз виходив на зв'язок 10.08.2019", - написав Олександр.

За його словами, востаннє батька бачили в Сімферополі, на місці його роботи. Потім він поїхав до Севастополя, і протягом декількох днів до нього неможливо додзвонитися.