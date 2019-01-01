НАТО підтримує і поважає нейтралітет, незалежність і суверенітет Республіки Молдова.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з президентом Молдови Ігорем Додоном у Брюсселі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми знаємо про те, що Молдова вирішила не приєднуватися до НАТО, і повністю поважаємо це рішення. Альянс цілком підтримує і поважає прописаний у Конституції нейтралітет, незалежність і суверенітет Республіки Молдова", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО подякував молдавським військовослужбовцям за активну участь у миротворчих операціях, зокрема в Косово, зазначивши, що Альянс продовжить співпрацю з Молдовою в рамках Індивідуального плану дій Молдова-НАТО.

Президент Молдови Ігор Додон заявив на пресконференції, що закріпленийу Конституції статус постійного нейтралітету і зважена зовнішня політика залишаються базовими пріоритетами для керівництва Республіки Молдова.