Столтенберг — Додону: НАТО поважає нейтралітет Молдови
|17:41 05.09.2019
|Молдова
НАТО підтримує і поважає нейтралітет, незалежність і суверенітет Республіки Молдова.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з президентом Молдови Ігорем Додоном у Брюсселі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Ми знаємо про те, що Молдова вирішила не приєднуватися до НАТО, і повністю поважаємо це рішення. Альянс цілком підтримує і поважає прописаний у Конституції нейтралітет, незалежність і суверенітет Республіки Молдова", - заявив Столтенберг.
Генсек НАТО подякував молдавським військовослужбовцям за активну участь у миротворчих операціях, зокрема в Косово, зазначивши, що Альянс продовжить співпрацю з Молдовою в рамках Індивідуального плану дій Молдова-НАТО.
Президент Молдови Ігор Додон заявив на пресконференції, що закріпленийу Конституції статус постійного нейтралітету і зважена зовнішня політика залишаються базовими пріоритетами для керівництва Республіки Молдова.
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