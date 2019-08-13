Політв'язню Дудці у кримському СІЗО не надають медичну допомогу - адвокат
|17:21 05.09.2019
|Крым
Українському політв'язню Володимиру Дудці, якого в окупованому Криму звинувачують у підготовці диверсій, не надають належну медичну допомогу в СІЗО Сімферополя.
Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на адвоката Сергія Легостова, передає Укрінформ.
"За інформацією адвоката, 2 вересня під час зустрічі з Володимиром Дудкою ув'язнений повідомив, що стан його здоров'я погіршується. У нього виразка шлунка і проблеми з урологією, однак медична допомога не надається належним чином", - йдеться у повідомленні.
За даними адвоката, в умовах Сімферопольського СІЗО його підзахисний апріорі не може розраховувати на належну медичну допомогу.
"Володимиру оголосили всі результати медичного обстеження, яке проводилося в 2018 році. Однак умови тримання в СІЗО апріорі не передбачають належного і якісного лікування", - пояснив адвокат.
Він також повідомив, що справу Дудки, згідно з супровідним листом "Севміськсуду", 30 серпня 2019 року направлено до Верховного суду РФ.
"Це буде оскарження в апеляційній інстанції, - додав Легостов.
Як повідомлялося, 4 квітня 2019 року так званий суддя "Севастопольського міського суду" Землюков виніс Володимиру Дудці вирок - 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму і штраф 350 000 рублів. Разом з Дудкою 14 років позбавлення волі і штраф 300 000 отримав ще один в'язень Кремля - Олексій Бессарабов.
9 листопада 2016 року в Севастополі ФСБ затримало співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їх близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в Криму на замовлення української розвідки.
У Службі безпеки України заявили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами СБУ.
16 листопада 2017 року так званий Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів (95 тисяч гривень). Його етапували в колонію № 6 російського міста Омськ.
Ще на цю тему:
24 моряки, Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клих, Гриб, Панов і Сизонович. У "Лефортово" прийняли передачі для 32 українців
Путін прокоментував переговори між Україною та РФ щодо полонених та заявив, що "вони близькі до фіналу"
Цимбалюк і Івлєва знову несуть передачу українським полоненим
Собчак в Києві назвала українців і росіян "братськими народами"
За час окупації у Криму 41 тисяча осіб покинула помешкання
Суд РФ розгляне позов про незаконне утримання Шумкова у ШІЗО
Трьох суддів АР Крим притягнули до дисциплінарної відповідальності