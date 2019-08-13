Українському політв'язню Володимиру Дудці, якого в окупованому Криму звинувачують у підготовці диверсій, не надають належну медичну допомогу в СІЗО Сімферополя.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на адвоката Сергія Легостова, передає Укрінформ.

"За інформацією адвоката, 2 вересня під час зустрічі з Володимиром Дудкою ув'язнений повідомив, що стан його здоров'я погіршується. У нього виразка шлунка і проблеми з урологією, однак медична допомога не надається належним чином", - йдеться у повідомленні.

За даними адвоката, в умовах Сімферопольського СІЗО його підзахисний апріорі не може розраховувати на належну медичну допомогу.

"Володимиру оголосили всі результати медичного обстеження, яке проводилося в 2018 році. Однак умови тримання в СІЗО апріорі не передбачають належного і якісного лікування", - пояснив адвокат.

Він також повідомив, що справу Дудки, згідно з супровідним листом "Севміськсуду", 30 серпня 2019 року направлено до Верховного суду РФ.

"Це буде оскарження в апеляційній інстанції, - додав Легостов.

Як повідомлялося, 4 квітня 2019 року так званий суддя "Севастопольського міського суду" Землюков виніс Володимиру Дудці вирок - 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму і штраф 350 000 рублів. Разом з Дудкою 14 років позбавлення волі і штраф 300 000 отримав ще один в'язень Кремля - Олексій Бессарабов.

9 листопада 2016 року в Севастополі ФСБ затримало співробітників кримського аналітичного центру "Номос" Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їх близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в Криму на замовлення української розвідки.

У Службі безпеки України заявили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами СБУ.

16 листопада 2017 року так званий Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів (95 тисяч гривень). Його етапували в колонію № 6 російського міста Омськ.