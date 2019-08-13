Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком заявил, что у России "особая позиция" по вопросу выдачи Украине осужденных Станислава Клыха и Николая Карпюка.

"Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - подчеркнул Путин, передает Интерфакс.

По его словам, решение по обмену удерживаемыми лицами будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом.

"Безусловно, (вы) успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить. Это святое дело, что называется, все понятно", - сказал российский лидер, обращаясь к Медведчуку.

Встреча Путина с Медведчуком прошла "на ногах" в кулуарах Восточного экономического форума. Медведчук участвует в переговорах России и Украины по вопросу обмена осужденными.

Клыха и Карпюка задержали в марте 2014 года. В мае 2016 года их приговорили к 20 годам и 22,5 годам колонии строгого режима соответственно по обвинению в участии в 90-х годах в военных действиях в Чечне, а также убийстве российских солдат во время первой и второй чеченских войн.