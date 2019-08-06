Путин пригласит лидеров G7 в Россию в случае восстановления "восьмерки"

16:41 05.09.2019   Россия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если формат G8 будет восстановлен и члены группы захотят приехать в Россию, то здесь им будут только рады.

В ходе панельной сессии на Восточном экономическом форуме президента спросили, поедет ли он на встречу "семерки", если будет принято решение восстановить прежний формат G8, передает Интерфакс.

"В свое время очередная "восьмерка" должна была состояться в России. Мы открыты, если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады", - ответил Путин.

"Но я думаю, что всем сегодня понятно - и президент Макрон совсем недавно публично сказал, что лидерство Запада заканчивается. Я не могу себе представить эффективную организацию международную, которая работает без Индии и без Китая", - отметил Путин.

Он добавил: "Поэтому любые форматы, они всегда идут на пользу. Это всегда позитивный обмен мнениями, даже когда он проходит на повышенных тонах. Насколько я понимаю, так и было на этот раз в "семерке". Это все равно полезно. Поэтому мы не отказываемся ни от какого формата сотрудничества".

Путин также считает, что Турция вполне могла бы стать частью международного клуба крупнейших государств типа "большой семерки", учитывая ее мощь и влияние в международных делах.

"Недавно со мной говорил президент Турции Эрдоган. (...) Он спросил, почему ты не поднял вопрос, чтобы и Турция была в этом составе. Думаю, что теперь, когда после приобретения С-400 Турция надежно защищена с неба, то и, конечно, работа Турции в таком формате была бы тоже востребована и уместна, имея в виду ее роль в международных делах и в регионе", - сказал Путин. Так он ответил на вопрос о возможности расширения формата "большой семерки" или "большой восьмерки".



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