Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів із питань тимчасово окупованих територій

17:01 05.09.2019   Украина

Кабінет Міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, серед них Юрія Гримчака, який є підозрюваним у справі про шахрайство.

Тексти розпоряджень опубліковано на Урядовому порталі, передає Гордон.

Розпорядженнями від 4 вересня звільнено Юсуфа Куркчі, Вікторію Вороніну, Георгія Туку і Гримчака.

3 вересня Кабмін ухвалив рішення приєднати Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб до Міністерства у справах ветеранів. Відомство стало називатися Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб

Його очолила полковниця запасу та учасниця бойових дій Оксана Коляда.
 



Ще на цю тему:

13:01 22.08.2019
Президент змінив склад комісії з питань помилування
19:21 12.08.2019
﻿Фонд держмайна ініціює звільнення керівництва Одеського припортового заводу
20:31 16.03.2018
Суд вернул Сенкевича в кресло мэра Николаева
14:04 27.12.2017
Гройсман порекомендовал уволиться главе "Укроборонпрома"
14:15 23.10.2017
Обыски у Труханова: в НАБУ рассказали, что искали у мэра Одессы
18:41 16.08.2017
Безопасность Гройсмана в Херсоне контролировали снайперы на крыше облгосадминистрации / Фото
18:52 13.03.2017
Завтра все сотрудники аппарата Николаевского горсовета получат уведомления об увольнении
17:10 13.03.2017
Патрульная полиция vs одесские VIP / Документ / Видео
13:59 21.02.2017
Чиновник присвоил 3 млн гривен госсредств и пытался сбежать в Крым / Фото
20:21 30.01.2017
Бывший премьер непризнанного Приднестровья перебралась в Одессу
16:20 26.12.2016
Сбежавший из-под стражи в Доминикане Сальдо пришел на сессию горсовета Херсона
15:00 23.12.2016
Одесский облсовет отказался просить Кабмин об увольнении Нищука
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
Всі новини країни
Армения Армения
09:41 05.09.2019
Конституційний суд Вірменії визнав арешт експрезидента Кочаряна «неконституційним»
20:40 04.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении очищали воду после "применения" оружия массового поражения
16:41 03.09.2019
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
11:30 02.09.2019
Boeing 737 авіакомпанії "Вірменія" аварійно сів в аеропорту Тбілісі
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
09:51 05.09.2019
На грецькому острові мігранти влаштували бійку, поліція застосувала сльозогінний газ
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
09:30 03.09.2019
Глава МЗС Греції назвав Туреччину порушником спокою у регіоні
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:20 04.09.2019
Курт Волкер: Интересом всех грузин должно быть продвижение проекта порта Анаклиа
11:40 04.09.2019
В Грузии лишили полномочий политика, который пригласил российского депутата
14:41 03.09.2019
В Тбілісі протестують проти призначення прем’єром скандального глави МВС
11:41 03.09.2019
Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:41 05.09.2019
Столтенберг — Додону: НАТО поважає нейтралітет Молдови
14:41 05.09.2019
Министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску ждут в Москве
19:10 04.09.2019
Уряд Молдови скасував рішення про концесію аеропорту Кишинева
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
Всі новини країни
Россия Россия
16:41 05.09.2019
Путин пригласит лидеров G7 в Россию в случае восстановления "восьмерки"
11:41 05.09.2019
В Росії вже другий день літак до Воронежа перериває політ
10:11 05.09.2019
Росія: прокуратура запросила 4 роки і 6 місяців колонії для активіста, який носив передачі українським морякам
08:31 05.09.2019
Столтенберг сказав, як НАТО реагуватиме на ракетні загрози з боку Росії
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
Всі новини країни
Турция Турция
15:41 05.09.2019
Ердоган пригрозив відкрити для біженців двері в Європу, якщо не буде підтримки
12:41 05.09.2019
Ердоган назвав «неприйнятною» заборону на володіння ядерною зброєю для Туреччини
11:21 05.09.2019
В Турции танкер переоборудовали в сухогруз по проекту одесского Морского инженерного бюро
07:30 05.09.2019
На півдні Туреччини стався землетрус
Всі новини країни
Украина Украина
18:01 05.09.2019
Росія проведе масштабні військові навчання біля кордонів України
17:35 05.09.2019
С затонувшего у аннексированного Крыма прогулочного катера спасли 13 человек
17:21 05.09.2019
Політв'язню Дудці у кримському СІЗО не надають медичну допомогу - адвокат
17:01 05.09.2019
Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів із питань тимчасово окупованих територій
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд