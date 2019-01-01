Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів із питань тимчасово окупованих територій
|17:01 05.09.2019
|Украина
Кабінет Міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, серед них Юрія Гримчака, який є підозрюваним у справі про шахрайство.
Тексти розпоряджень опубліковано на Урядовому порталі, передає Гордон.
Розпорядженнями від 4 вересня звільнено Юсуфа Куркчі, Вікторію Вороніну, Георгія Туку і Гримчака.
3 вересня Кабмін ухвалив рішення приєднати Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб до Міністерства у справах ветеранів. Відомство стало називатися Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
Його очолила полковниця запасу та учасниця бойових дій Оксана Коляда.
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