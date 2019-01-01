Кабінет Міністрів України звільнив чотирьох заступників міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, серед них Юрія Гримчака, який є підозрюваним у справі про шахрайство.

Тексти розпоряджень опубліковано на Урядовому порталі, передає Гордон.



Розпорядженнями від 4 вересня звільнено Юсуфа Куркчі, Вікторію Вороніну, Георгія Туку і Гримчака.



3 вересня Кабмін ухвалив рішення приєднати Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб до Міністерства у справах ветеранів. Відомство стало називатися Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб



Його очолила полковниця запасу та учасниця бойових дій Оксана Коляда.

