Установлено особи 32 громадян України, які перебувають у московському СІЗО "Лефортово".

Про це 2 вересня написав у Facebook кореспондент агентства УНІАН у Москві Роман Цимбалюк, передає Гордон.



Він розповів, що відвідав ізолятор разом із російською правозахисницею Вікторією Івлєвою.



"Принесли передачі. І їх узяли, що вже само собою є великою удачею. Узяли для 24 моряків та вісьмох наших засуджених. Серед них: [Роман] Сущенко, [Володимир] Балух, [Олександр] Кольченко, [Микола] Карпюк, [Станіслав] Клих, [Павло] Гриб, [Олександр] Панов і [Олексій] Сизонович. Загалом 32 людини. Можливо, список неповний. Також незрозуміло, де [Олег] Сенцов", – повідомив Цимбалюк.



За його словами, військовополоненим і політв'язням передали хліб домашньої випічки, шоколад, горіхи, ковбасу, сир, тим, хто курить, – сигарети.



ЗМІ повідомляли, що Москва та Київ досягли попередньої домовленості про обмін утримуваними особами. "Коммерсантъ" писав, що приблизно 30 утримуваних у Росії українців може бути помилувано указом президента РФ Володимира Путіна в обмін на звільнення росіян, засуджених в Україні.



Колишній генпрокурор України Юрій Луценко припускав, що обмін відбудеться у форматі "35 на 35".



Уночі 30 серпня головний редактор радіостанції "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов заявив, що літак зі звільненими українцями в межах обміну утримуваними особами рано вранці має прилетіти в Київ. У соцмережах, низці ЗМІ і Telegram-каналів також писали, що обмін уже відбувається.



В Офісі президента України повідомили, що процес обміну утримуваними особами триває, інформація про його завершення не відповідає дійсності. Родичі політв'язнів і військовополонених моряків, які зранку приїхали в аеропорт Київ зустрічати рідних, вирушили додому.



Помічник президента України Андрій Єрмак 2 вересня підкреслив, що "є велика надія" на те, що обмін відбудеться найближчим часом.



30 серпня джерело "Інтерфаксу" стверджувало, що український політв'язень, кінорежисер Олег Сенцов перебуває в СІЗО "Бутирка". Громадська наглядова комісія Москви повідомила, що Сенцова в цій установі немає.



Теги: Вікторія Івлєва, Олег Сенцов, Роман Цимбалюк, Микола Карпюк, політв'язні, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Роман Сущенко, Володимир Балух, моряки, Олексій Сизонович, Павло Гриб, Лефортово, обмін утримуваними особами

